Llaman a juicio a dos expresidentes por Odebrecht

Panamá— Una juez penal llamó a juicio a 36 personas, entre ellas a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, acusados de blanqueo de capitales en el caso de los millonarios sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para hacerse de grandes obras en Panamá, en uno de los casos de corrupción más grandes en el país centroamericano y en el continente.



También fueron llamados a juicio varios exministros del expresidente Martinelli -quien ha reiterado su intención de ser candidato presidencial en 2024- y sus dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, que están cumpliendo pena de cárcel en EEUU tras confesar haber participado en el esquema de sobornos por 28 millones de dólares.



El Ministerio Público en su cuenta de Twitter señaló que la “Fiscalía Especial Anticorrupción logró el llamamiento a juicio para 36 personas, entre estos 2 expresidentes de la República, 6 exministros, 2 hijos de un expresidente (2009-2014), y otros exfuncionarios, empresarios y particulares por blanqueo de capitales” por el caso Odebrecht. No publicó los nombres de los procesados.



El tribunal fijó como fecha de audiencia plenaria del 1 al 18 de agosto de 2023 y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre del mismo año. Para esta última fecha la juez designó defensores públicos alternos para garantizar el derecho de defensa en caso que no comparezcan los defensores particulares y así también evitar que el juicio se suspenda por ausencia de alguno de los abogados.



En 2024 habrá una nueva convocatoria a elecciones, en las que Martinelli aspira a retornar al poder de la mano de su Partido Realizando Metas, luego de distanciarse del colectivo, Cambio Democrático, que también conformó y que lo llevó al poder en el 2009.



El abogado Ernesto Cedeño explicó que el llamamiento a juicio no impide que el expresidente pueda continuar con sus aspiraciones presidenciales. Según su planteamiento, el exgobernante mantiene el principio de inocencia durante el proceso judicial en su contra y de acuerdo a la constitución panameña sólo una sentencia condenatoria en firme de cinco años o más de prisión podría impedirle correr nuevamente a la presidencia.



A parte del llamado a juicio de 36 personas, la juez Baloísa Marquínes determinó sobreseimiento provisional para 11 personas y un sobreseimiento definitivo para una acusada, dijo por su parte el Órgano Judicial en un comunicado. El llamado a juicio ocurre luego de que se realizara una audiencia preliminar el pasado mes de septiembre y la juez se acogiera al plazo que le estituló le ley para emitir su decisión.



Durante la pasada audiencia preliminar los fiscales dibujaron un complejo esquema para mover el dinero de las supuestas coimas durante el gobierno de Martinelli. El Ministerio Público describió la creación de múltiples sociedades anónimas que recibieron y transfirieron fondos para comprar bienes inmobiliarios, entre otros proyectos, donde circulaban elevadas sumas de dinero, cuya fuente se atribuyo al pago de sobornos.



De acuerdo con las investigaciones, el gigante brasileño de la construcción pagó millones de dólares en sobornos para acceder a contratos con el Estado u otros beneficios en Panamá entre 2010 y 2014 durante el gobierno de Martinelli, quien niega que haya recibido coimas. Otros países de Latinoamérica también se vieron salpicados por el escándalo de los sobornos.





Con información de AP.