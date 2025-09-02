Cerrar X
Internacional

Llega Kim Jong Un a China para desfile militar con Putin

Kim Jong Un llegó a Beijing para asistir a un desfile militar junto a Xi Jinping y Vladímir Putin, en un evento que podría demostrar unidad contra EUA

  • 02
  • Septiembre
    2025

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, llegó este martes a Beijing, según la Agencia Central de Noticias de Corea.

Kim llegó a la estación de tren de Beijing y fue recibido por altos funcionarios chinos.

La agencia de noticias estatal china Xinhua publicó una foto de Kim sonriendo, vestido con un traje negro y corbata roja, bajando de su tren en la estación de Beijing.

Kim asistirá a un desfile militar en Beijing el miércoles junto a sus homólogos chinos y rusos, un evento que, según expertos, podría demostrar una unidad tripartita contra Estados Unidos.

Kim y el presidente ruso, Vladímir Putin, están entre los 26 líderes mundiales que se sumarán al presidente chino, Xi Jinping, para presenciar el enorme desfile militar del miércoles en Beijing, que conmemora el 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial y la lucha de China contra las agresiones bélicas de Japón.

Se prevé que sea la primera vez que Kim asista a un evento multilateral importante durante sus 14 años de gobierno, y la primera vez que Kim, Xi y Putin, todos ellos desafiantes clave de Estados Unidos, se reúnan en el mismo lugar. Ninguno de los tres países ha confirmado una reunión privada trilateral de líderes.


