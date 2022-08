Llega el Panther KF51, el tanque alemán más avanzado y letal

Posee un nuevo cañón de 130 milímetros, el cual es capaz de alimentar 20 proyectiles de forma casi instantánea.

La empresa alemana de armamentística Rheinmetall presentó este mes de junio su nuevo vehículo blindado de armamento, el tanque Panther KF51, el cual aseguró la empresa es "el blindado más letal del planeta".

Según medios de comunicación especializados esta acción se llevó a cabo como una respuesta "indirecta" a la invasión de parte de Rusia hacia Ucrania, en la cual alrededor de mil tanques rusos han quedado deshabilitados o destruidos por parte de misiles Javelin, drones kamikaze u otro tipo de armamento.

"Podrá sobrevivir y dominar el nuevo escenario bélico", afirmó la empresa.

Cabe señalar que varios expertos señalaban que la utilización de tanques o carros de combate serían inútiles tras el conflicto en Ucrania, sin embargo otros expertos consideran que el fin del tanque no llegue, por ello Rheinmetall apostó por el regreso del "panzer".

El Panther KF51 tiene previsto sustituir al antecesor Leopard 2, ya cuenta con varias mejoras, tiene un cañón de 130 milímetros basado en el sistema Future Gun System (FGS) mismo que incorpora un mecanismo para alimentar hasta 20 proyectiles de manera casi instantánea.

Esta arma principal del nuevo tanque "pantera", asegura Rheinmetall, puede disparar munición cinética y explosiva programable con hasta un "50% de efectividad".

Dicho vehículo blindado cuenta además con la incorporación de drones de reconocimiento, mismos que vuelan conectados a los sistemas de búsqueda de objetivos, además de los drones kamikazes, los cuales son lanzados para buscar y destruirse al contacto con el enemigo; cabe mencionar que la conexión entre los drones y el tanque está encriptada.

Además, el vehículo cuenta con una ametralladora coaxial de 12.7 milímetros, además de una torreta que espera en un futuro, sea totalmente autónoma, e igualmente el uso de armas de control remoto.

Sin embargo, de acuerdo con la empresa alemana, la cualidad principal del Panther no es su ataque si no su "supervivencia", ya que cuenta con varias herramientas como el sistema de camuflaje, generación de humo, sensores de aviso temprano, una visión de 360 grados, un peso de 59 toneladas, y varios detalles más sobre el tipo de blindaje, mismos que no fueron dados a conocer por la empresa.

"(Es) un concepto de protección totalmente integrado, completo y optimizado para su peso (59 toneladas), que incorpora tecnologías de protección activa, reactiva y pasiva, su protección activa contra las amenazas de energía cinética", se dio a conocer.