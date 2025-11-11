Cerrar X
Llegada del mayor buque de EUA aumenta la presión sobre Venezuela

La llegada del mayor portaaviones de EUA a aguas cercanas a América Latina busca aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro

El presidente Trump ha expresado reservas sobre la posibilidad de emprender acciones militares contra Venezuela, según informó The Wall Street Journal la semana pasada. 

Pero la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, con varios destructores equipados con misiles Tomahawk, aumentará la capacidad militar de Estados Unidos para atacar objetivos en el país, incluidas las defensas aéreas de Venezuela. 

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo que el grupo de ataque de portaaviones “mejorará y aumentará las capacidades existentes para interrumpir el tráfico de narcóticos y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

Sin embargo, la potencia de fuego del grupo de ataque va más allá de lo necesario para atacar las pequeñas embarcaciones que, según la administración Trump, se utilizan para el contrabando de drogas. 

Hasta la fecha, Estados Unidos ha llevado a cabo 19 ataques contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental. Según la administración, estos ataques han causado la muerte de 76 personas y han generado un debate jurídico sobre su legalidad.

En los últimos ataques, ocurridos el domingo, seis hombres murieron en dos atentados contra embarcaciones en el Pacífico oriental, según Pete Hegseth, secretario de Defensa. Hegseth afirmó, sin presentar pruebas, que la inteligencia estadounidense sabía que ambas embarcaciones estaban vinculadas al narcotráfico y transportaban drogas en el momento de los ataques.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que mientras continúen los ataques con embarcaciones en el Caribe, su país suspenderá las comunicaciones y demás relaciones con las agencias de seguridad estadounidenses. Hizo el anuncio el martes por la noche en X, después de que CNN informara que el Reino Unido había dejado de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe.


