Lluvias dejan siete muertos y más de 9,000 afectados en Honduras

El número de personas fallecidas a causa de las fuertes lluvias que azotan a Honduras se elevó a siete.

De acuerdo con el organismo de Protección Civil, al menos cinco departamentos se mantienen en desalojo preventivo por alerta amarilla y otros siete en verde, quienes solo se mantienen al pendiente.

El jefe de Operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias, Luis Salinas, informó los números de las víctimas.

"Lastimosamente, tenemos siete fallecidos a nivel nacional producto de las lluvias desde el 29 de septiembre hasta la fecha", subrayó la autoridad.

Señaló que 9,017 personas resultaron afectadas por el fenómeno natural, de las cuales, 1,564 son damnificadas y 117 desalojadas.

19 de las 1,528 viviendas dañadas quedaron destruidas en su totalidad, y 51 comunidades quedaron incomunicadas por la crecida de ríos, deslizamientos de tierra y daños en carreteras.

Autoridades pidieron "no cruzar ríos ni vados crecidos y buscar lugares seguros” con el fin de que "no ocurran más tragedias".

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos informó que las lluvias y chubascos continuaran de intensidad débil a moderada, acompañadas de actividad eléctrica aislada en las regiones occidental, central y sur, así como algunas zonas del norte.

