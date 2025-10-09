Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T165137_832_64c16e7bc4
Internacional

Lluvias dejan siete muertos y más de 9,000 afectados en Honduras

19 de las 1,528 viviendas dañadas quedaron destruidas en su totalidad. Al menos 51 comunidades quedaron incomunicadas por la crecida de ríos

  • 09
  • Octubre
    2025

El número de personas fallecidas a causa de las fuertes lluvias que azotan a Honduras se elevó a siete.

De acuerdo con el organismo de Protección Civil, al menos cinco departamentos se mantienen en desalojo preventivo por alerta amarilla y otros siete en verde, quienes solo se mantienen al pendiente.

El jefe de Operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias, Luis Salinas, informó los números de las víctimas.

"Lastimosamente, tenemos siete fallecidos a nivel nacional producto de las lluvias desde el 29 de septiembre hasta la fecha", subrayó la autoridad.

Señaló que 9,017 personas resultaron afectadas por el fenómeno natural, de las cuales, 1,564 son damnificadas y 117 desalojadas.

19 de las 1,528 viviendas dañadas quedaron destruidas en su totalidad, y 51 comunidades quedaron incomunicadas por la crecida de ríos, deslizamientos de tierra y daños en carreteras.

Autoridades pidieron "no cruzar ríos ni vados crecidos y buscar lugares seguros” con el fin de que "no ocurran más tragedias".

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos informó que las lluvias y chubascos continuaran de intensidad débil a moderada, acompañadas de actividad eléctrica aislada en las regiones occidental, central y sur, así como algunas zonas del norte.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8f5f0a75b6
Rescatistas de PCNL apoyarán en inundaciones en Veracruz
Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_25_55_PM_343d2061de
Gobierno ofrece empleo temporal para rehabilitar caminos rurales 
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_27_40_PM_0462eb8451
Presentarán este sábado en Monterrey fundación de Tenochtitlán
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×