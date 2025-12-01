Cerrar X
ismael_mayo_zambada_cadena_perpetua_estados_unidos_a072b4e38f
Internacional

Lo sedaron y engañaron; así entregaron al 'Mayo' Zambada

La Fiscalía de EUA reveló nuevos detalles del secuestro y entrega de 'El Mayo' Zambada, ocurrido en 2024, durante la audiencia de culpabilidad de Joaquín Guzmán

  • 01
  • Diciembre
    2025

Durante la audiencia de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, la Fiscalía de Estados Unidos reveló nuevos detalles sobre el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrido en julio de 2024.

El fiscal Andrew Erskine aseguró que el acusado violó una cláusula del acuerdo con autoridades estadounidenses al participar directamente en la captura del líder histórico del Cártel de Sinaloa.

Según la versión oficial, Guzmán López citó al capo, identificado solo como “Individuo A”, a una reunión que en realidad era una trampa organizada por Los Chapitos.

La sedación y el traslado

Las autoridades detallaron que Zambada fue llevado a un cuarto, presuntamente dentro del rancho Huertos del Pedregal, donde fue sometido por trabajadores del propio Guzmán López.

Posteriormente, fue trasladado en camioneta a un aeródromo, sedado y subido a una avioneta en la que viajaba el mismo Joaquín Guzmán López.

EH UNA FOTO - 2025-12-01T175857.356.jpg

Erskine señaló que Guzmán esperaba obtener beneficios judiciales por haber entregado a Zambada, pero advirtió: “No recibirá créditos por el secuestro, tampoco su hermano”, en referencia a Ovidio Guzmán, “El Ratón”.

La versión de “El Mayo”

Días después de su entrega, Zambada difundió una carta en la que contradijo la versión oficial sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.

Mientras la FGE Sinaloa aseguró que Cuén murió en un ataque en una gasolinera, Zambada afirmó que estuvo presente en el rancho el mismo día del secuestro y que fue asesinado allí mismo.

jueza-texas-niega-traslado-ismael-el-mayo-zambada-nueva-york-2-04092024.jpg

“Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”, escribió el capo.

La Fiscalía mexicana confirmó posteriormente que en la finca se hallaron indicios hemáticos correspondientes al exrector.

Escoltas desaparecidos

En su carta, Zambada también reveló que llegó acompañado de cuatro escoltas. Dos de ellos, José Rosario Heras López, comandante de la policía judicial, y el guardia Rodolfo Chaidez, entraron con él al rancho y posteriormente desaparecieron.

La FGE Sinaloa confirmó la identidad de ambos agentes y reportó que sus familias denunciaron la desaparición pocos días después de la captura.

En el caso de Heras López, la fiscalía informó que había pedido vacaciones para visitar a sus padres en Culiacán, sin que volviera a reportarse con vida.

La captura y entrega de Zambada se convirtió en un elemento central en la acusación contra Joaquín Guzmán López, quien ahora enfrenta cargos por secuestro, conspiración y narcotráfico en Estados Unidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_ernestina_godoy_y_cesar_oliveros_aparicio_6f23a539a1
Reacomodo en la Fiscalía General con cercanos a Harfuch
PHOTO_2025_12_01_18_46_56_97d6539a34
La unión siempre hace la fuerza… informativa Azteca
Whats_App_Image_2025_12_01_at_6_15_26_PM_d0bb98eb10
Denuncian a agencia de viajes de Torreón por fraude
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_53_49_AM_e17f70640f
Oleada de cierres de negocios prende las alarmas en Matamoros
Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_54_35_AM_8d74a546d6
Inicia contienda por los 25 curules del Congreso local
EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T182926_082_5e2bd2e85a
Tamaulipas sigue búsqueda de cuatro traileros desaparecidos
publicidad

Más Vistas

joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad
×