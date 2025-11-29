Cerrar X
Internacional

Localizan a 144 desaparecidos en incendio de Hong Kong

Aparentemente, este siniestro fue provocado por una serie de actividades de riesgo que provocaron que el fuego se propagara con gran facilidad

  • 29
  • Noviembre
    2025

Autoridades de Hong Kong informaron este sábado que un total de 144 personas que fueron reportadas como desaparecidas en el incendio de un complejo habitacional, se encuentran ilesas.

De acuerdo con el balance oficial de víctimas, 128 personas perdieron la vida, mientras que 150 siguen sin ser encontradas.

La jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, Karen Tsang Shuk‑yin, señaló que 44 de los fallecidos siguen sin ser identificados, por lo que las autoridades comenzaron a notificar a los posibles familiares para que participen en el proceso.

Incendio masivo deja en ruinas complejo habitacional

Un incendio que se propagó rápidamente por un complejo de apartamentos de gran altura en Hong Kong. El fuego avanzó con ferocidad al encontrar combustible en un andamio de bambú y una red de construcción, elementos instalados en el exterior de los edificios por trabajos de renovación.

A través de redes sociales, se compartió como se captó que uno de los trabajadores se encontraba en cuclillas y fumando un cigarrillo, por lo que se prevé, de manera preliminar, que ésta sea la causa del desastre.


