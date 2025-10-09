Cerrar X
Internacional

Los Ángeles considera declarar estado de emergencia por redadas

Se pidió un informe legal para explorar mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de proteger a las familias afectadas por las leyes de inmigración

  09
  Octubre
    2025

La Junta de Supervisores del Condado de los Ángeles consideró el declarar estado de emergencia en respuesta a las redadas federales contra la inmigración.

Impulsada por las supervisoras ​​Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, fue sometida a votación y obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra.

El borrador de esta medida se someterá de nuevo a votación, pero en caso de ser aprobado, la Junta brindará más facultades para asistir a las personas afectadas por las detenciones y deportaciones que han impactado al condado.

"Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (...) Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes", dijo Horvath.

También se declaró que dichos operativos cuentan con mayor rapidez a las consecuencias de las redadas migratorias, como la posible agitación de contratación personal y servicios.

Es posible que dicha declaración también abra la puerta a nuevas protecciones para los inquilinos, como una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos por las redadas.

Por su parte, la Junta de Supervisores solicitó a finales de septiembre un informe legal para explorar mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de proteger a las familias afectadas por las leyes de inmigración.


