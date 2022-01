'Los padres migrantes son mis héroes': Papa

El Pontífice dijo que encuentra en ellos el coraje de quien arriesga su propia vida por amor a sus hijos.

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco afirmó que "los padres y madres de tantas familias que escapan del hambre y las guerras, que son rechazados en las fronteras de Europa" son sus "héroes", en una entrevista publicada hoy por los medios vaticanos.

Con ocasión del año que acaba de finalizar y que la Iglesia ha dedicado a San José, los medios vaticanos entrevistaron al pontífice sobre la paternidad, tanto familiar como espiritual.

Francisco dijo sentirse "muy cercano al drama de esas familias, de esos padres y de esas madres que están viviendo una particular dificultad, agravada sobre todo a causa de la pandemia" y consideró que no debe ser "un sufrimiento fácil de afrontar el no conseguir dar el pan a los propios hijos y de sentir encima la responsabilidad de la vida de los demás".

Y también recordó a "tantos padres, tantas madres, tantas familias que escapan de las guerras, que son rechazadas en los confines de Europa y no solo y que viven situaciones de dolor, de injusticia, y que nadie toma en serio o ignora deliberadamente".

"Quisiera decir a estos padres, a estas madres, que para mí son héroes, porque encuentro en ellos el coraje de quien arriesga su propia vida por amor a sus hijos, por amor a su familia", dijo al recordar que "también María y José experimentaron este exilio" y que su sufrimiento "les acerca precisamente a estos hermanos que hoy sufren las mismas pruebas".

Sobre la paternidad y la maternidad, el papa Francisco afirmó: "podríamos decir que los hijos de hoy que se convertirán en los padres de mañana deberían preguntarse qué padres han tenido y qué padres quieren ser".

"No deben dejar que su papel paternal sea el resultado de la casualidad o simplemente la consecuencia de una experiencia pasada, sino que deben decidir conscientemente de qué modo amar a alguien, de qué modo responsabilizarse de alguien", puntualizó.

Con información de EFE