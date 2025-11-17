Louvre cierra galería por fragilidad en vigas del edificio

El Museo del Louvre anunció este lunes el cierre temporal de un espacio de oficinas y de la galería Campana, dedicada a antigüedades griegas, tras detectarse problemas de fragilidad en varias vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur del complejo.

El hallazgo proviene de un informe técnico entregado el viernes pasado, que alertó al establecimiento público del museo sobre cambios recientes e imprevisibles que comprometen la estabilidad de la estructura en el cuadrilátero Sully, ubicado en la zona este del edificio.

Como medida preventiva, el Louvre reubicó al personal que trabajaba en las oficinas afectadas y cerró al público la galería situada justo debajo, mientras especialistas investigan el origen del deterioro.

La institución informó que ya se inició una campaña complementaria de estudios para determinar las causas y definir los trabajos de reparación necesarios “lo antes posible”.

El museo más visitado del mundo enfrenta creciente escrutinio por sus problemas estructurales y deficiencias de seguridad, especialmente después del robo de varias joyas de la Corona francesa ocurrido el 19 de octubre, piezas de valor incalculable que aún no han sido recuperadas.

