Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T135100_335_70ca447d72
Internacional

Louvre cierra galería por fragilidad en vigas del edificio

El Museo del Louvre anunció este lunes el cierre temporal de un espacio de oficinas y de la galería Campana, dedicada a antigüedades griegas

  • 17
  • Noviembre
    2025

El Museo del Louvre anunció este lunes el cierre temporal de un espacio de oficinas y de la galería Campana, dedicada a antigüedades griegas, tras detectarse problemas de fragilidad en varias vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur del complejo.

El hallazgo proviene de un informe técnico entregado el viernes pasado, que alertó al establecimiento público del museo sobre cambios recientes e imprevisibles que comprometen la estabilidad de la estructura en el cuadrilátero Sully, ubicado en la zona este del edificio.

Como medida preventiva, el Louvre reubicó al personal que trabajaba en las oficinas afectadas y cerró al público la galería situada justo debajo, mientras especialistas investigan el origen del deterioro.

La institución informó que ya se inició una campaña complementaria de estudios para determinar las causas y definir los trabajos de reparación necesarios “lo antes posible”.

El museo más visitado del mundo enfrenta creciente escrutinio por sus problemas estructurales y deficiencias de seguridad, especialmente después del robo de varias joyas de la Corona francesa ocurrido el 19 de octubre, piezas de valor incalculable que aún no han sido recuperadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

52417866_b7d1_49bf_8f52_a0ecb2ed11cd_bfeb06d378
Comercios de Reynosa registran pérdidas por falta de agua
INFO_7_UNA_FOTO_6_5cccfe58ed
Avanza la investigación del atraco millonario en el Louvre
Whats_App_Image_2025_10_29_at_12_21_02_AM_106afd57cc
Cierran carriles de Constitución por obras de la Línea 4
publicidad

Últimas Noticias

3bae5078_6f65_461b_95f5_0426c366ff04_77ed6e3dcb
Piden evitar uso político de medidores de agua en Ciudad Victoria
Whats_App_Image_2025_11_18_at_1_16_37_AM_89a8fd3f17
Alertan que fracking agravará crisis hídrica en Coahuila
Whats_App_Image_2025_11_17_at_11_57_59_PM_fdba376f84
México: segundo país más afectado por hackeos en Latinoamérica
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×