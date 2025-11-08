Cerrar X
Internacional

Louvre refuerza su seguridad tras robo millonario de joyas

El Museo del Louvre de París anunció una serie de medidas urgentes para reforzar su seguridad y avanzar en su modernización

  • 08
  • Noviembre
    2025

El Museo del Louvre de París anunció una serie de medidas urgentes para reforzar su seguridad y avanzar en su modernización, tres semanas después del robo de ocho joyas de la Corona francesa, valuadas en más de 100 millones de dólares.

El atraco ocurrió la mañana del 19 de octubre, cuando cuatro individuos instalaron una grúa junto al museo e irrumpieron en la galería de Apolo, llevándose las valiosas piezas en cuestión de minutos.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, reconoció en declaraciones a France Info que el museo “necesita una modernización profunda” para adaptarse a las exigencias de seguridad del siglo XXI.

Entre las medidas anunciadas destacan la creación inmediata de un puesto de “coordinador de seguridad”, que actuará como enlace entre los distintos departamentos del museo, y la instalación de nuevas cámaras de vigilancia y equipos de control remoto en las inmediaciones.

Sin embargo, los sindicatos del museo expresaron su descontento ante la falta de refuerzo en el personal de vigilancia, un reclamo que se mantiene desde hace meses.

“Las medidas van en la dirección correcta, pero con los mismos recursos humanos”, criticó Bibata Ouedraogo, del sindicato SUD.

El Tribunal de Cuentas francés había señalado recientemente que el museo privilegiaba “operaciones visibles y atractivas” sobre la inversión en seguridad.

Durante una visita a México, el presidente Emmanuel Macron aseguró que las joyas robadas “serán recuperadas” y prometió una revisión total de la seguridad del Louvre.

“Lo sucedido ha sido un impacto mundial, pero es una oportunidad para salir fortalecidos”, declaró Macron.

Hasta el momento, cuatro sospechosos han sido imputados y encarcelados, mientras continúa la búsqueda de las piezas, entre ellas la tiara de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, adornada con más de dos mil diamantes.


Comentarios

