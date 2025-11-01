Madrid pide dimisión del canciller Albares por disculpas a México

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, exigió este sábado la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras sus disculpas ante México por el “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”.

“El ministro Albares es el peor representante que ha tenido nuestro país, el peor ministro de Exteriores”, declaró García Martín durante una visita a Buitrago de Lozoya, al criticar las palabras del canciller español.

El portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso calificó a Albares como “un nefasto ministro que no conoce la historia” de España ni su relación con Hispanoamérica, y pidió su renuncia si no se retracta de manera inmediata.

Las declaraciones del funcionario madrileño responden al discurso de Albares durante la inauguración de la muestra “La mitad del mundo. La mujer en el México”, en la que reconoció el “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”, como parte de una historia compartida que “no puede negarse ni olvidarse”.

El pronunciamiento del ministro se da pocos días después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiterara que su gobierno sigue esperando las disculpas de España por el pasado colonial, una solicitud planteada previamente por Andrés Manuel López Obrador y que ha provocado tensiones diplomáticas entre ambos países.

