Maduro critica ejercicios militares de EUA y Trinidad en Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como “irresponsables” los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago realizados en aguas caribeñas, en un contexto de creciente tensión por el reciente despliegue militar estadounidense en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Durante una movilización en Caracas, Maduro acusó al Gobierno de Trinidad y Tobago de prestar sus aguas para maniobras que, aseguró, amenazan directamente a Venezuela, especialmente a la costa del estado Sucre.

Llamó además a los estados orientales del país a mantenerse en alerta ante lo que considera una escalada militar de Washington.

Las declaraciones se dieron un día después de que un grupo de batalla encabezado por el portaaviones estadounidense Gerald R. Ford arribara al Caribe, movilizando a unas 4,000 personas y decenas de aeronaves.

Este despliegue forma parte de la Operación Lanza del Sur, anunciada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, bajo orden del presidente Donald Trump para combatir a presuntos “narcoterroristas” en el hemisferio occidental.

La ofensiva militar estadounidense en la zona se intensificó desde septiembre, cuando inició ataques contra embarcaciones que, afirma, transportaban drogas, dejando más de 70 muertos.

Washington acusa a Nicolás Maduro de liderar un cartel del narcotráfico y mantiene una recompensa por información que lleve a su captura.

En respuesta, Maduro promulgó la Ley de Defensa, que define acciones ante la amenaza de intervención, y ordenó activar los Comandos de Defensa Integral en todo el país.

La Asamblea Nacional aprobó este marco legal, mientras que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó todo su sistema de armas en una nueva fase del Plan Independencia 200, destinado a reforzar la seguridad nacional ante una posible confrontación.

