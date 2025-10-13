Maduro rechaza la 'paz imperial' y alude a las ruinas de Gaza

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a acaparar la atención nacional e internacional al pronunciar un discurso en el que expuso su visión sobre la paz y la soberanía.

En un tono firme, aseguró que su país “quiere paz, pero no la de los imperios ni la de las ruinas de Gaza”, en alusión a los conflictos que, según dijo, destruyen pueblos y someten naciones.

El mensaje llega en un momento de alta tensión política interna, tras el reciente otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, dirigente opositora de línea dura.

Se trata de la primera reacción pública del gobierno venezolano ante el anuncio del galardón, una decisión que ha generado fuertes críticas dentro del país.

Maduro utilizó la ocasión para marcar distancia entre su concepto de soberanía y lo que denomina “la paz impuesta desde afuera”.

“Queremos la paz, pero con libertad, con soberanía, independencia, dignidad e igualdad”, subrayó.

En su discurso, también rechazó nuevamente el despliegue militar estadounidense en el Caribe, frente a las costas venezolanas, que mantiene en alerta al país desde hace dos meses.

Washington ha justificado la presencia de al menos ocho buques destructores, aviones F-35, 10 mil tropas y un submarino nuclear como parte de una operación “antinarcóticos”, aunque el gobierno venezolano lo interpreta como una amenaza bélica. Machado ha respaldado públicamente esa movilización.

Maduro afirmó que, de acuerdo con estudios de opinión, “90% del pueblo venezolano repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela” y que “80% está dispuesto a combatir por su patria”.

El mandatario también arremetió contra Machado, a quien acusó de respaldar abiertamente una intervención extranjera.

La dirigente opositora ha pedido en varias ocasiones a países como Estados Unidos e Israel que ejecuten una operación militar para derrocar al gobierno chavista.

“Venezuela tendrá paz, pero con pueblo digno, libre en las calles, trabajando, creando, avanzando. No la paz de los imperios, ni la de las ruinas de Gaza, no la de la miseria y el hambre; no la muerte y la sangre, no; tampoco la paz del dominio, no la de las colonias”, enfatizó Maduro.

