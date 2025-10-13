Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T103042_642_9162618c43
Internacional

Maduro rechaza la 'paz imperial' y alude a las ruinas de Gaza

Nicolás Maduro, volvió a acaparar la atención nacional e internacional al pronunciar un discurso en el que expuso su visión sobre la paz y la soberanía

  • 13
  • Octubre
    2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a acaparar la atención nacional e internacional al pronunciar un discurso en el que expuso su visión sobre la paz y la soberanía.

En un tono firme, aseguró que su país “quiere paz, pero no la de los imperios ni la de las ruinas de Gaza”, en alusión a los conflictos que, según dijo, destruyen pueblos y someten naciones.

El mensaje llega en un momento de alta tensión política interna, tras el reciente otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, dirigente opositora de línea dura.

Se trata de la primera reacción pública del gobierno venezolano ante el anuncio del galardón, una decisión que ha generado fuertes críticas dentro del país.

Maduro utilizó la ocasión para marcar distancia entre su concepto de soberanía y lo que denomina “la paz impuesta desde afuera”.

“Queremos la paz, pero con libertad, con soberanía, independencia, dignidad e igualdad”, subrayó.

En su discurso, también rechazó nuevamente el despliegue militar estadounidense en el Caribe, frente a las costas venezolanas, que mantiene en alerta al país desde hace dos meses.

Washington ha justificado la presencia de al menos ocho buques destructores, aviones F-35, 10 mil tropas y un submarino nuclear como parte de una operación “antinarcóticos”, aunque el gobierno venezolano lo interpreta como una amenaza bélica. Machado ha respaldado públicamente esa movilización.

Maduro afirmó que, de acuerdo con estudios de opinión, “90% del pueblo venezolano repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela” y que “80% está dispuesto a combatir por su patria”.

El mandatario también arremetió contra Machado, a quien acusó de respaldar abiertamente una intervención extranjera.

La dirigente opositora ha pedido en varias ocasiones a países como Estados Unidos e Israel que ejecuten una operación militar para derrocar al gobierno chavista.

“Venezuela tendrá paz, pero con pueblo digno, libre en las calles, trabajando, creando, avanzando. No la paz de los imperios, ni la de las ruinas de Gaza, no la de la miseria y el hambre; no la muerte y la sangre, no; tampoco la paz del dominio, no la de las colonias”, enfatizó Maduro.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

otan_ucrania_8bff8db60d
Analiza OTAN ampliar entrega de armas para Ucrania
G3_Oo2f_N_Wg_A_Ec_F_0_280e428d89
Venezuela ofrece apoyo a México tras inundaciones mortales
EH_UNA_FOTO_06f885ac94
EUA ataca otro barco de presuntos narcotraficantes en Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×