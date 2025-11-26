Cerrar X
Internacional

Mantiene Australia prohibición de redes sociales a menores

El gobierno australiano confirmó que la prohibición de redes sociales para menores de 16 años entrará en vigor el 10 de diciembre, pese a una impugnación

  • 26
  • Noviembre
    2025

El gobierno de Australia confirmó este miércoles que la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años se aplicará tal como está programado para el 10 de diciembre, a pesar de la impugnación legal presentada por el Proyecto de Libertad Digital ante el Tribunal Superior.

La legislación, considerada pionera en el mundo, obligará a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube y X a impedir que niños australianos mantengan cuentas activas o enfrentar multas millonarias.

Gobierno desafía impugnación legal y dice que no cederá a presiones

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, advirtió en el Parlamento que la administración no se dejará “intimidar” por grandes tecnológicas ni por desafíos judiciales.

“En nombre de los padres australianos, nos mantenemos firmes”, declaró, al reafirmar su compromiso de implementar la prohibición a tiempo.

Dicha medida busca reforzar la seguridad digital de los menores frente a riesgos como acoso, estafas y explotación en línea.

Proyecto de Libertad Digital acusa ataque a la libertad de comunicación

El Proyecto de Libertad Digital, encabezado por el legislador John Ruddick, cuestionó la constitucionalidad de la ley, argumentando que la supervisión de menores en internet debe recaer en los padres, no en el gobierno.

Ruddick afirmó que la prohibición representa “un ataque directo al derecho de los jóvenes a la libertad de comunicación política”. El caso es impulsado por un bufete de Sydney en representación de dos adolescentes de 15 años.

Plataformas comienzan a eliminar cuentas y advertir a usuarios

En respuesta a la inminente entrada en vigor de la ley, Meta inició la semana pasada el envío de notificaciones a miles de usuarios sospechosos de ser menores de 16 años, instruyéndolos a descargar sus datos y eliminar sus cuentas de Facebook, Instagram y Threads.

Las plataformas que no cumplan con las verificaciones de edad podrían enfrentar multas de hasta $50 millones de dólares australianos ($32 millones de dólares estadounidenses).

Malasia sigue los pasos de Australia con una prohibición similar

Por otra parte, la iniciativa australiana ya inspiró movimientos en otros países. Malasia anunció que implementará una prohibición similar a partir de 2026, como parte de una estrategia para proteger a menores contra riesgos digitales.

Su ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, señaló que se evalúan mecanismos de verificación de edad mediante documentos oficiales.


