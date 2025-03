Mark Carney toma protesta como nuevo primer ministro de Canadá

El exgerente del Banco Central canadiense Mark Carney, prestó juramento como el nuevo primer ministro de Canadá este viernes, y ahora intentará guiar a su país a través de una guerra comercial provocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, una amenaza de anexión y unas elecciones federales esperadas.

Carney, de 59 años, reemplaza al primer ministro Justin Trudeau, quien anunció su renuncia en enero pero permaneció en el poder hasta que el Partido Liberal eligió a un nuevo líder. Se espera ampliamente que Carney convoque a elecciones generales en los próximos días o semanas.

El nuevo primer misnistro, ha afirmado que está listo para reunirse con Trump si éste muestra “respeto por la soberanía canadiense” y está dispuesto a adoptar “un enfoque común, un enfoque mucho más integral para el comercio”.

Trump impuso aranceles del 25% al acero y aluminio canadienses y está amenazando con aranceles generales sobre todos los productos canadienses a partir del 2 de abril. Ha amenazado con coerción económica en sus amenazas de anexión y sugirió que la frontera es una línea ficticia.

La guerra comercial de Estados Unidos y los comentarios de Trump sobre convertir a Canadá en el 51er estado de Estados Unidos han enfurecido a los canadienses, quienes abuchean el himno estadounidense en los partidos de la NHL y la NBA. Algunos están cancelando viajes al sur de la frontera, y muchos evitan comprar productos estadounidenses cuando pueden.

El aumento del nacionalismo canadiense ha fortalecido las posibilidades del Partido Liberal en unas elecciones parlamentarias que se esperan en días o semanas, y los resultados del Partido Liberal han mejorado en las encuestas de opinión.

Carney, quien navegó la crisis al frente del Banco de Canadá desde 2008, y luego en 2013 cuando se convirtió en el primer no ciudadano británico en dirigir el Banco de Inglaterra ayudando a gestionar los peores impactos del Brexit en el Reino Unido ahora intentará guiar a Canadá a través de la guerra comercial provocada por Trump.

Carney, un exejecutivo de Goldman Sachs sin experiencia en política, se convierte en el 24to primer ministro de Canadá.

“Le irá muy bien. Es respetado internacionalmente”, dijo el ex primer ministro Jean Chrétien. Pero, añadió: “No hay una solución mágica. Esta no es una situación normal. Nunca hemos visto a alguien que cambia de opinión cada cinco minutos como presidente de Estados Unidos. Crea problemas en todas partes, no solo en Canadá”.

