Martín y Cinthia, 'ángeles' mexicanos en Ucrania

La pareja de misioneros mexicanos han ayudado a más de 50 personas a escapar de la guerra y así salvar su vida

Martín Corona y Cinthia Báez son una pareja de misioneros mexicanos que llegó a Ucrania hace seis años y medio y en menos de un mes han hecho posible que más de 50 personas escapen de la guerra y así salven su vida.

"Hemos ido a sacar a gente que está cerca de la zona de guerra y es triste ver como están huyendo de todo eso, de lo que es la guerra", comentó Corona.

"Es triste porque no puedes salvar a todos y yo platicaba con Cinthia (su esposa) y le decía que me sentía mal porque tuve que decidir quién iba y decirle a algunos que se quedaran. Hubiera querido que fueran más, pero no se pudo. Mi camioneta es para 9 pasajeros y al final veníamos 15", añadió con voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Corona dijo que pese a los riesgos que viven él y su pareja, no se darán por rendidos y seguirán apoyando a todas las personas que puedan.

"Nosotros vamos a seguir ayudando a la gente y estamos haciendo todo lo que podemos", añadió el misionero mexicano de 38 años de edad.

Por otra parte, dijo que él y su esposa también ofrecen comida a todas las personas que lo necesitan en Ucrania y pidió a todos sus familiares y amigos que no se preocupen que estarán bien.

"Estaremos bien", puntualizó Corona, quien dijo que todos los días están orando para que la guerra termine.