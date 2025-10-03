Más de 2,000 mujeres no fueron prevenidas de cáncer en España

Un fallo de información en el sistema para la detección precoz del cáncer de mama provocó que más de 2,000 mujeres no fueran informadas de resultados sospechosos al sur de España.

"Se detecta porque empiezan a llegarnos mujeres en el 2021 diciendo que se han hecho mamografías y que no las ha llamado nadie y cuando llegaban al médico a los cuatro o seis meses porque se encontraban mal o se sentían un bulto ya grande, ya tenían cáncer".

Según la Consejería de Salud, cuando se hace una mamografía preventiva existen tres posibles diagnósticos: "negativo, positivo y lesión posiblemente benigna".

En el caso de que salga negativo o positivo, las pacientes son informadas, pero cuando e detectan "lesiones posiblemente benignas" las mujeres deben seguir un procedimiento clínico con supervisión médica.

Cambios en el protocolo

La Consejería de Salud anunció que iba a llamar a cada una de las afectadas para que sus casos sean atendidos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que están trabajando en un plan de choque y un cambio en el protocolo de cribado de cáncer de mama.

La consejera de Salud alegó que la responsabilidad de su departamento es mejorar ese programa de detección precoz.

