Más de 95% de muertos en Río tenían vínculos: Policía de Brasil

Autoridades afirmaron que más del 95% de los fallecidos en el operativo desplegado por la policía en Río de Janeiro fueron identificados por sus presuntos vínculos comprobados con el "Comando Vermelho".

La Policía Civil del estado divulgó un balance en el que se detalló que 115 de 117 personas ya fueron identificados.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Jainero, "más del 95 %" tenían un "vínculo comprobado" con la organización criminal y el 54 % era foráneo". Mientras que las otras dos personas tuvieron pruebas periciales aún inconclusas.

Sin embargo, la cifra de fallecidos aún no es concreta. Mientras que la Defensoría Pública afirmó que se trata de 132 fallecidos, el Gobierno Regional solo ha confirmado 121, de los cuales, cuatro son agentes de seguridad.

Según el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, se observó que al menos 12 portaban indicios de participación en el narcotráfico.

Este operativo fue resultado de las acciones de 2,500 agntes policiales desplegadas en los complejos de favelas Penha y Alemão, cuyo objetivo era combatir una de las organizaciones criminales más importantes del país.

