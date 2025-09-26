Cerrar X
Internacional

Más de un millón de personas en riesgo por incendios en Perú

Autoridades contabilizaron un total de 2,746 incendios forestales a lo largo del 2024, por lo que se consolida necesario la elaboración de un plan de protección

  26
  Septiembre
    2025

Más de un millón de personas y 750 distritos de Perú se encuentran en riesgo por los más de 8,000 incendios forestales registrados en los últimos cinco años.

El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 se detalló que al menos 4888 distritos se encuentran en alto riesgo.

Se indicó que este tipo de emergencias volvieron las zonas altoandinas y amazónicas en "un peligro recurrente", cuya situación pueude agravarse por distintos factores, incluido el cambio cklimático y el incremento de sequías.

Esta situación pone en riesgo muy alto a más de un millón de hectáreas de área agrícola.

Tan solo en 2024 se contabilizaron un total de 2,746 incendios forestales.

En ese sentido, se contempla la ejecución de 23 intervenciones que deben ser desarrolladas por los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Defensa, Cultura, Ambiente y Desarrollo e Inclusión Social.

Además, servicios de interpretación o traducción de mensajes en lenguas indígenas u originarias, capacitación a brigadas de apoyo para la protección del patrimonio cultural y líneas de control para reducir el riesgo de los inmuebles prehispánicos ante estos acontecimientos.


Comentarios

