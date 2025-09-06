Matar a miembros de cárteles, el mejor uso de nuestras: JD Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró que la misión más importante para las Fuerzas Armadas es combatir directamente a los cárteles de la droga, a quienes responsabilizó de envenenar a los ciudadanos estadounidenses.

“Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”, afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El funcionario también criticó a los Gobiernos demócratas por “mandar a sus hijos a morir a Rusia”, en contraste dijo con las Administraciones republicanas, que buscan “proteger realmente a nuestra gente de la escoria de la tierra”.

Las declaraciones de Vance se dieron apenas un día después de que el presidente Donald Trump oficializara el cambio de nombre del Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra”, denominación que la institución tuvo desde 1789 hasta 1947.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, expresó Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva.

El mandatario justificó la decisión al señalar que bajo esa denominación Estados Unidos obtuvo “algunas de sus más grandes victorias militares” y consideró que el cambio permitirá “abrazar ese gran linaje”.

Trump reconoció que aún no sabe si el Congreso debe ratificar la medida. “Pero lo vamos a averiguar”, añadió.

Pocas horas después de la firma, el sitio web oficial ya mostraba el nuevo título y personal del Ejército colocó en la fachada del Pentágono el letrero con el nombre de “Departamento de Guerra”.

Comentarios