Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T172935_948_209638fe79
Internacional

Matar a miembros de cárteles, el mejor uso de nuestras: JD Vance

El vicepresidente de EUA, J.D. Vance, aseguró que la misión más importante para las Fuerzas Armadas es combatir directamente a los cárteles de la droga

  • 06
  • Septiembre
    2025

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró que la misión más importante para las Fuerzas Armadas es combatir directamente a los cárteles de la droga, a quienes responsabilizó de envenenar a los ciudadanos estadounidenses.

“Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”, afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El funcionario también criticó a los Gobiernos demócratas por “mandar a sus hijos a morir a Rusia”, en contraste dijo con las Administraciones republicanas, que buscan “proteger realmente a nuestra gente de la escoria de la tierra”.

Las declaraciones de Vance se dieron apenas un día después de que el presidente Donald Trump oficializara el cambio de nombre del Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra”, denominación que la institución tuvo desde 1789 hasta 1947.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, expresó Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva.

El mandatario justificó la decisión al señalar que bajo esa denominación Estados Unidos obtuvo “algunas de sus más grandes victorias militares” y consideró que el cambio permitirá “abrazar ese gran linaje”.

Trump reconoció que aún no sabe si el Congreso debe ratificar la medida. “Pero lo vamos a averiguar”, añadió.

Pocas horas después de la firma, el sitio web oficial ya mostraba el nuevo título y personal del Ejército colocó en la fachada del Pentágono el letrero con el nombre de “Departamento de Guerra”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_putin_1e54ae8286
Putin asegura que fuerzas ucranianas están al borde del colapso
wegq_d58a72783c
Marco Rubio y De la Fuente ofrecerán conferencia
liberan_86_jovenes_detenidos_en_venezuela_tras_elecciones_ee76501dd3
Venezuela asegura que video de ataque a barco fue hecho con IA
publicidad

Últimas Noticias

AP_25250196404913_be9d1b4c3c
EUA marcha sin victorias en 7 duelos ante rivales 'top 25'
AP_25250377863678_5a318f5115
Surcorea y EUA llegan a un acuerdo para liberar a detenidos
EH_UNA_FOTO_2025_09_07_T080918_984_b12a5cb0eb
México logra oro histórico en Mundial de Tiro con Arco
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×