'Me matará': el grito de ayuda de una mujer en redes

Una mujer afgana acusó a un ex alto funcionario talibán de obligarla a casarse con él y de violarla repetidamente, según una denuncia en video publicada en redes sociales esta semana.

En el video, la mujer —que se identificó sólo por su nombre de pila, Elaha— lloraba mientras describía cómo el ex portavoz del Ministerio del Interior talibán, Saeed Khosti, la golpeaba y la violaba. Dijo que estaba hablando desde un apartamento en Kabul donde los talibanes la habían confinado después de que intentó escapar del país, y suplicó que la rescataran.

"Estas pueden ser mis últimas palabras. Me matará, pero es mejor morir una vez que morir cada vez", dijo en el video, que apareció el martes.

No se conoce la situación de Elaha desde que hizo público el video. El miércoles por la noche, la página en Twitter de la oficina en Kabul de la Corte Suprema informó que Elaha había sido arrestada y que pronto sería sentenciada por difamación.

Sin embargo, una nueva página en Twitter establecida el mes pasado por la Corte Suprema dijo el jueves que la información del presunto arresto aparecida en la otra página era falsa. No fue posible esclarecer la discrepancia por el momento. Los funcionarios de la Corte Suprema y del Ministerio del Interior no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre si Elaha había sido detenida formalmente o no.

Desde que los talibanes tomaron el país en agosto de 2021, las activistas afganas, así como Amnistía Internacional, han denunciado un aumento de los matrimonios forzados de mujeres, entre ellos casos en los que los funcionarios talibanes las obligaron a casarse intimidándolas a ellas o a sus familias.

En tuits el miércoles, Khosti confirmó que se casó con Elaha, pero negó haberla maltratado. "Les aseguro que no he hecho nada ilegal", escribió. Meses atrás, Khosti fue desplazado de su puesto de portavoz y no está claro si tiene un cargo nuevo ni cuál es.

En el video, Elaha se identifica como estudiante de Medicina en la Universidad de Kabul e hija de un general del servicio de inteligencia del gobierno anterior.

Agregó que Khosti la obligó a casarse con él hace seis meses, cuando todavía ocupaba el puesto de portavoz. Khosti intentó casar a su hermana con otro funcionario talibán, pero su familia pudo huir antes, añadió.

"Saeed Khosti me golpeó mucho. Todas las noches me violaba", aseguró, entre lágrimas.

El video de Elaha fue ampliamente compartido en grupos de Facebook, Twitter y WhatsApp, lo que desató una ola de llamados de auxilio y denuncias contra los talibanes por parte de mujeres activistas.

Con información de AP