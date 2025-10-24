Cerrar X
Internacional

'Melissa' deja más de un millón sin agua en República Dominicana

Dichas precipitaciones mantienen incomunicadas a casi 20 localidades, de las cuales, 12 continúan en alerta roja por las severas inundaciones registradas

  • 24
  • Octubre
    2025

Más de un millón de personas continúan sin el servicio de agua potable en República Dominicana por los efectos de la tormenta Melissa en decenas de acueductos.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias, cientos de personas se desplazaron a causa de las inundaciones sufridas en distintos puntos del país.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados junto con la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo reportó un total de 1,015,671 personas sin el líquido vital.

Dichas precipitaciones mantienen incomunicadas a casi 20 localidades en todo el país, debido a que el Gobierno mantiene suspendida la jornada laboral en al menos 12 provincias.

Según el Instituto Dominicado de Meteorología, la tormenta Melissa es la número trece y se encuentra a 445 kilómetros al suroeste de Haití y 260 kilómetros al sureste de Jamaica. Sin embargo, se informó que aunque el sistema se encuentra estacionario, posee vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora con ráfagas superiores mientras se fortalece durante los siguientes días.


