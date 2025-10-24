'Melissa' deja más de un millón sin agua en República Dominicana

Más de un millón de personas continúan sin el servicio de agua potable en República Dominicana por los efectos de la tormenta Melissa en decenas de acueductos.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias, cientos de personas se desplazaron a causa de las inundaciones sufridas en distintos puntos del país.

Fuerte desbordamiento en Salinas, provincia Peravia, República Dominicana, debido a las lluvias de la tormenta Melissa. pic.twitter.com/AQuxvAlgv6 — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) October 23, 2025

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados junto con la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo reportó un total de 1,015,671 personas sin el líquido vital.

Dichas precipitaciones mantienen incomunicadas a casi 20 localidades en todo el país, debido a que el Gobierno mantiene suspendida la jornada laboral en al menos 12 provincias.

En República Dominicana, 20 minutos de lluvia del ciclón Melissa, es suficiente para que las calles sean ríos.

Las ciudades fueron construidas sin drenajes pluviales. Es un problema con el que siempre habrá que lidiar.#CiclonMelissa pic.twitter.com/QfKRrc6ZJc — Marketing Integral (@Dcamina20R) October 21, 2025

Según el Instituto Dominicado de Meteorología, la tormenta Melissa es la número trece y se encuentra a 445 kilómetros al suroeste de Haití y 260 kilómetros al sureste de Jamaica. Sin embargo, se informó que aunque el sistema se encuentra estacionario, posee vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora con ráfagas superiores mientras se fortalece durante los siguientes días.

