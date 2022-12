Maestra inyecta dosis caducada de Covid-19 a alumno

La maestra administró una dosis a punto de caducar a uno de sus alumnos, en contra de su consentimiento, por lo que fue llevada a las autoridades de Nueva York.

Una ex maestra de escuela secundaria de Long Island acusada de inyectar una vacuna contra el COVID-19 a un adolescente en su casa sin el conocimiento de sus padres, se declaró culpable de un delito menor y fue sentenciada a servicio comunitario y libertad condicional, evitando un delito grave, cargo que podría haberla enviado a prisión.



Laura Parker Russo, de 55 años, se declaró culpable de un cargo menor de intento de práctica no autorizada de la medicina cuando compareció en un tribunal en Mineola, Nueva York, el viernes. También se declaró culpable de alteración del orden público.



Russo fue arrestada a principios de enero y las autoridades la acusaron de darle una dosis de vacuna al joven de 17 años. Russo testificó más tarde en una audiencia que recibió la dosis cuando un farmacéutico le dio las dosis que caducaban, después de que ella pidió un vial vacío para usarlo como adorno navideño.



Las autoridades dijeron que el adolescente luego se lo contó a sus padres, quienes llamaron a la policía. Los fiscales la habían acusado inicialmente por el ejercicio no autorizado de la profesión, un delito grave con una pena de hasta cuatro años de prisión.

Russo había sido profesora de ciencias durante muchos años; posteriormente fue despedida.



El viernes, el juez Howard Sturim le ordenó cumplir 100 horas de servicio comunitario durante un año, mientras se encontraba bajo libertad condicional provisional. También se le ordenó ir a terapia dos veces por semana y mantenerse alejada del adolescente.





Con información de AP.