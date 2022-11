Mexicano finge asaltar a paisanos en Metro de Qatar

No es la primera vez que los mexicanos se hacen virales por su humor sobre todo en esta época del Mundial.



Esta vez el protagonista fue un mexicano que simuló estar ‘asaltando’ a los paisanos que viajaban en el metro del país árabe.



Mediante redes sociales se hizo viral el video de un hombre con la playera de la Selección Mexicana que grita una de las frases que utilizan los asaltantes del transporte público en México.





Tras escucharlo, los pasajeros del metro, en su mayoría mexicanos, comienzan a reír.





En otro video, que al igual se viralizó, se ve a dos connacional realizando la misma broma.



Ambos videos han provocado diversas reacciones, unas a favor y otras en contra, pues algunos internautas recordaron los niveles de delincuencia que se viven en México, además de que señalaron que no está bien normalizar estos delitos.





“Mucha risa en Qatar, pero qué tal en Ecatepec”, “El mismo chiste en Ecatepec y no se rieron”, 'Pues que vergüenza! Hacen eso porque tienen dinero y nunca han sido asaltados. Hacer bromas con eso, es no tener ma... Si supieran lo que se siente que te quiten lo que te has ganado con tanto esfuerzo. A parte de ser explotado por muchas empresas', 'Súper mal que se haga una parodia, una desgracia nacional. Da pena estos comportamientos', 'Los felicito por eso nos distinguen en el extranjero por ratas', expresaron los que estaban en contra de este tipo de humor.