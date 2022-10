Mexicano hace carne asada en Canadá y llaman a los bomberos

Aunque en México es normal ver humo en las casas por las carnes asadas, en otros países no lo es, por lo que los vecinos terminaron llamando a los bomberos.

Un sonorense organizó una carnita asada en Canadá, pero no pensó que al hacerla en el balcón de su domicilio los vecinos terminarían alertando a los bomberos por el humo.

Es común que mexicanos que viven en otro país extrañen la comida de México y busquen recrear platillos para compartir y mostrar las tradiciones con los extranjeros, pero en esta ocasión, la carne asada tuvo un recibimiento inesperado.

Un usuario de TikTok identificado como @esmirna.quiroz compartió su historia a través de una serie de fotografías que muestra cómo hizo la carne asada, tal y como se hace en el norte de México, pero terminó provocando preocupación entre sus vecinos que no están acostumbrados a esa forma de cocinar.

'Cuando un sonorense quiere hacer una carne asada en Canadá', se lee dentro del video que tiene de fondo la versión de la canción emblema de la película Titanic, 'My heart will go on', interpretada en flauta desafinada, que usualmente se utiliza en TikTok en situaciones que resultan ser un fracaso.



Las primeras imágenes muestran todo normal, una carne asada como cualquier otra, con guacamole, cebollas, chiles y tortillas.

Como es normal, al momento de prender la parrilla el humo comenzó a salir, lo que preocupó a los vecinos que pensaron que se trataba de un incendio, pues, aunque en México es normal ver humo en las casas por las carnes asadas, en otros países no lo es, así que terminaron llamando a los bomberos.

En las últimas foto aparece un camión de bomberos que se estacionó cerca del balcón del mexicano que estaba haciendo su carne asada.

Pese a la interrupción, el sonorense pudo terminar de asar la carne sin mayores problemas, ya que en otras fotos se ve todo listo para disfrutar de este rico platillo.

Aunque en el video original suma tan solo con casi dos mil reproducciones y 200 'me gusta', en otras redes sociales se ha hecho viral.





Con información de info7.mx