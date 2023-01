Mexicano se casa con dos mujeres ¡y lo exhiben!

Una mujer de Costa Rica que vive en Estados Unidos, se hizo viral luego de compartir en TikTok la historia de cómo descubrió que su esposo le mintió para irse a casar con otra mujer a México.



Mediante su cuenta en la plataforma de videos cortos, Alexia Prenda (@alexiaprenda) menciona que las sospechas de infidelidad iniciaron desde que su marido planeó un viaje en 2022 para visitar a su familia en México.



Detalla que él planeó el viaje , pero que le había prometido que regresaría antes del 24 de diciembre para tomarse unas fotografías para publicarlas en Facebook, pero llegando Navidad le dijo que no podría volver a EUA porque no quería dejar a su abuelo solo porque tenía muy poco de enviudar, así que le prometió pasar juntos las fiestas de Año Nuevo.



'Se puso en el papel de que lo entendiera. Que su abuelo estaba muy triste, pero él me prometía estar para Año Nuevo conmigo', señala.

'Pasé llorando toda la noche del 23, amanecí el 24 con él hablando por teléfono y llorando toda la noche los dos juntos diciéndonos un montón de cosas. El 24 le mandé unos mensajes diciéndole que sinceramente él ya había roto el trato que teníamos y que mejor se quedara allá. Me hizo un drama y me hizo un montón de chantajes para manipularme y diciéndome que por favor que lo esperara al 31”, explicó Alexia en TikTok.



Al final aceptó, pero con la condición de que pusiera una fotografía con ella en su perfil de Facebook, ya que sospechaba que estaba saliendo con otra persona en México.



Sin embargo, tras la petición, el hombre desapareció, no lo ubicaba por ningún lado y supo de él hasta el 30 de diciembre.





“Apareció el 30 de diciembre diciendo que lo habían baleado unos narcos y por eso no se iba a poder venir, y yo me quedé otra vez el 31 llorando, súper deprimida, echa mierd*. Desde ese momento yo supe que algo estaba mal, pero como él es un manipulador de calidad, me siguió manipulando', agrega.