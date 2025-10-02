Mexicano se declara culpable de arrojar bomba en protesta de EUA

Un hombre originario de México se declaró culpable de arrojar una bomba incendiaria contra agentes de la policía de los Ángeles.

Esto sucedió durante las protestas contra las redadas de inmigración realizadas el pasado mes de junio.

Emiliano Garduño, de 23 años, se encuentra en Estados Unidos sin autorización legal y se declaró culpable del delito de desorden público en Paramount.

Por estos hechos, el mexicano podría enfrentar hatsa 15 años de prisión.

Según el acuerdo obtenido admitió que se escondió detrás de un muro, encendió la bomba incendiaria y luego la arrojó hacia el lugar donde se encontraban los agentes.

El dispositivo aterrizó en un área de césped cerca de un manifestante "con la intención de obstruir, interferir y obstaculizar a los agentes" que realizaban sus "deberes oficiales".

Muchas de las manifestaciones contra las redadas migratorias fueron pacíficas, otras resultaron en enfrentamientos contra las autoridades, cientos de arrestos y el uso de irritantes químicos para disolver los contingentes.

