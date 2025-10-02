Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T142637_675_4a0477d4d7
Internacional

Mexicano se declara culpable de arrojar bomba en protesta de EUA

Este hecho se registró durante las protestas realizadas el pasado mes de junio, donde el responsable buscaba obstaculizar el deber de los agentes

  • 02
  • Octubre
    2025

Un hombre originario de México se declaró culpable de arrojar una bomba incendiaria contra agentes de la policía de los Ángeles.

Esto sucedió durante las protestas contra las redadas de inmigración realizadas el pasado mes de junio.

Emiliano Garduño, de 23 años, se encuentra en Estados Unidos sin autorización legal y se declaró culpable del delito de desorden público en Paramount.

Por estos hechos, el mexicano podría enfrentar hatsa 15 años de prisión.

Según el acuerdo obtenido admitió que se escondió detrás de un muro, encendió la bomba incendiaria y luego la arrojó hacia el lugar donde se encontraban los agentes.

El dispositivo aterrizó en un área de césped cerca de un manifestante "con la intención de obstruir, interferir y obstaculizar a los agentes" que realizaban sus "deberes oficiales".

Muchas de las manifestaciones contra las redadas migratorias fueron pacíficas, otras resultaron en enfrentamientos contra las autoridades, cientos de arrestos y el uso de irritantes químicos para disolver los contingentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

detenidos_san_bernabe_f23f1c3d15
Detienen a tres por provocar incendio en San Bernabé
Whats_App_Image_2025_10_02_at_4_35_04_PM_26158f6cf8
Asegura Máynez que MC es la alternativa de Morena
EH_CONTEXTO_7_e6d44692f5
Piloto con el que viajaba Débora dio positivo a alcohol y drogas
publicidad

Últimas Noticias

daddy_yankee_premios_1bd2844a1f
Daddy Yankee regresa del retiro para cantar en los Billboard 2025
munich_aeropuerto_81b8837ada
Cierran aeropuerto de Múnich por avistamiento de drones
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T142947_472_7eed19fdcf
¿Listo para gozar de un gran ‘finde’? Estas son algunas opciones
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×