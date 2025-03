México entregó a los 29 capos gracias a los aranceles: Trump

Durante su discurso en la sesión conjunta del Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la entrega de los 29 líderes del crímen organizado realizada por México hace unos días, fue debido a la política de aranceles impuesta por su gobierno.

Dentro de esta lista de capos que fueron extraditados a suelo norteamericano, destacan Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara; además de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas.

.@POTUS: "To boost our defense industrial base, we are also going to resurrect the American shipbuilding industry, including commercial shipbuilding.



For that purpose, I am announcing tonight that we will create a new Office of Shipbuilding in the White House..." pic.twitter.com/WYcIvMrNFe