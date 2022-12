Migrantes pasan nochebuena afuera de casa de Kamala Harris

Aun con temperaturas muy bajas, lo equivalente a -7.7 grados centígrados, varios grupos de migrantes se dieron cita en el domicilio de Kamala Harris en Washington.



La llegada de los migrantes no es una casualidad, ya que, según reportes de diferentes medios estadounidenses, tres autobuses viajaron desde Texas hasta el Observatorio Naval, donde se detuvieron precisamente por ser el lugar donde habita Harris.



La tormenta invernal tomó desprevenidos a los migrantes, pues no contaban con la ropa indicada para poder soportar las bajas temperaturas, sin embargo, se mantuvieron durante casi toda la Nochebuena, como una forma de protesta contra las políticas de inmigración del gobierno de Joe Biden.

JUST IN: 3 buses of migrants has arrived in D.C. near Kamala Harris’ home. pic.twitter.com/O5GpUypkZh