Cerrar X
inter_milei_f6be1f92cd
Internacional

Milei festeja triunfo de LLA y promete una 'Argentina grande'

El presidente argentino festejó el triunfo de su partido, La Libertad Avanza y aseguró que 'hoy comienza' la 'construcción de la Argentina grande'

  • 26
  • Octubre
    2025

Después de que se diera a conocer que el partido político del presidente de Argentina, Javier Milei, se impusiera en las elecciones legislativas al peronismo, este aseguró que "hoy comienza la construcción de la Argentina grande".

“Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, dijo Milei tras darse a conocer los resultados.

Por su parte, el jefe de Estado, Karina Milei, agradeció a "toda la gente que trabajó para que lleguemos a este punto hoy acá, para darle alegría al pueblo argentino". Como me voy a emocionar, quiero presentarles al presidente que cambió la Argentina y lo va a seguir haciendo”.

En la elección de diputados nacionales, La Libertad Avanza logró el 40,82% de los votos, mientras que Fuerza Patria obtuvo un 24,31% al computarse el 95% de las mesas de votación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_javier_milei_elecciones_72238cf975
El partido de Milei se impone en las elecciones legislativas
EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T093444_964_fbac208b7c
MC inaugura Casa Ciudadana en Zuazua pese a obstáculos
Rod_Stewart_3281dff526
Nombran a Rod Stewart ciudadano honorario de Buenos Aires
publicidad

Últimas Noticias

573158219_18536558860027169_738576575966597409_n_f58909364a
Famosos aceleran en el Gran Premio de México 2025
Whats_App_Image_2025_10_27_at_12_57_33_AM_2a9ab38a86
El Clásico Regiomontano 141 enfrentará a equipos… ¡Invictos!
ems_d9979cc43a
Emma Thompson regresa al suspenso con 'Down Cemetery'
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
publicidad
×