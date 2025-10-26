Milei festeja triunfo de LLA y promete una 'Argentina grande'

Después de que se diera a conocer que el partido político del presidente de Argentina, Javier Milei, se impusiera en las elecciones legislativas al peronismo, este aseguró que "hoy comienza la construcción de la Argentina grande".

“Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, dijo Milei tras darse a conocer los resultados.

Por su parte, el jefe de Estado, Karina Milei, agradeció a "toda la gente que trabajó para que lleguemos a este punto hoy acá, para darle alegría al pueblo argentino". Como me voy a emocionar, quiero presentarles al presidente que cambió la Argentina y lo va a seguir haciendo”.

En la elección de diputados nacionales, La Libertad Avanza logró el 40,82% de los votos, mientras que Fuerza Patria obtuvo un 24,31% al computarse el 95% de las mesas de votación.

