Cerrar X
inter_milei_netanyahu_c60f3f0f9e
Internacional

Milei se reúne con Netanyahu para negociar liberación de rehenes

Javier Milei ofreció colaborar con Israel en la liberación de rehenes argentinos cautivos en Gaza, en un encuentro al margen de la ONU en Nueva York

  • 25
  • Septiembre
    2025

Este jueves el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir la situación de los rehenes argentinos secuestrados en Gaza tras el ataque de Hamás en octubre de 2023. 

Durante su encuentro, el mandatario argentino ofreció el pleno compromiso del país para colaborar en la liberación de los rehenes, reiterando su disposición de trabajar de forma conjunta con las autoridades israelíes.

"En el encuentro mantenido hoy con el primer ministro de Israel, abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. Argentina reafirma su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias", expresó el portavoz presidencial Manuel Adorni.

Ambos líderes nacionales también discutieron la cooperación científica y tecnológica, y reafirmaron su voluntad de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales entre Argentina e Israel.

Este encuentro sigue a las reuniones previas que ambos mantuvieron en la capital israelí desde que Milei asumió el cargo a finales de 2023.

Durante su última visita a Israel en junio, Milei había exigido la liberación de los rehenes argentinos, entre ellos Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, y la entrega del cadáver de Lior Rudaeff. Además, en esa ocasión, Milei reiteró su promesa de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén, en un acto de apoyo a Israel frente al terrorismo.

Tras su reunión con Netanyahu, Milei recibió un premio de la organización B'nai B'rith.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T150546_161_ba864ff892
Acusan a 39 personas por masacre de 17 presos en Ecuador
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T132223_495_cdff35c859
Disminuye 11% tasa en embarazos adolescentes en Costa Rica
putin_aviones_europa_460a2f5e13
Advierte Rusia de consecuencias por amenazas de derribo aéreo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_26_at_3_33_39_PM_1_2a676f5978
Nuevas rutas troncales en Saltillo detonarán desarrollo económico
Whats_App_Image_2025_09_26_at_3_28_12_PM_2f5d4b6f11
Coahuila sale del semáforo rojo de alertas por deuda
Whats_App_Image_2025_09_26_at_3_20_30_PM_1_051c55eab6
Reconocen a Monterrey por políticas públicas en pro de la gente
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
publicidad
×