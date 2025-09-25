Milei se reúne con Netanyahu para negociar liberación de rehenes

Este jueves el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir la situación de los rehenes argentinos secuestrados en Gaza tras el ataque de Hamás en octubre de 2023.

Durante su encuentro, el mandatario argentino ofreció el pleno compromiso del país para colaborar en la liberación de los rehenes, reiterando su disposición de trabajar de forma conjunta con las autoridades israelíes.

"En el encuentro mantenido hoy con el primer ministro de Israel, abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. Argentina reafirma su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias", expresó el portavoz presidencial Manuel Adorni.

Ambos líderes nacionales también discutieron la cooperación científica y tecnológica, y reafirmaron su voluntad de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales entre Argentina e Israel.

Este encuentro sigue a las reuniones previas que ambos mantuvieron en la capital israelí desde que Milei asumió el cargo a finales de 2023.

Durante su última visita a Israel en junio, Milei había exigido la liberación de los rehenes argentinos, entre ellos Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, y la entrega del cadáver de Lior Rudaeff. Además, en esa ocasión, Milei reiteró su promesa de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén, en un acto de apoyo a Israel frente al terrorismo.

Tras su reunión con Netanyahu, Milei recibió un premio de la organización B'nai B'rith.

