Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_35_07c5d8fad7
Internacional

Miles protestan contra reforma de ley laboral en Portugal

Inconformes afirman que dicho proyecto provocará que el país cuente con mayor precariedad, cuando lo que se necesita es lo contrario

  • 20
  • Septiembre
    2025

Miles de personas se manifestaron para mostrar su rechazo a la propuesta de reforma laboral del Gobierno de Luís Montenegro, al alegar que esto limitará algunos de sus derechos como trabajadores.

Decenas cargaban con pancartas en las que se leían los meensajes "No al paquete laboral" o "Paquete laboral no tima con futuro de Portugal" por las calles de Lisboa.

También corearon reclamos como "el pueblo no aguanta, es la hora de actuar" y "la lucha es nuestro arma".

Una mujer de 44 años explicó que está en contra de la reforma porque puede provocar mayor precaridad en el país, cuando lo que se necesita es lo contrario.

"El paquete laboral tiene todo que ver con el crecimiento de la economía, pero no está pensando en las personas", recalcó.

Durante la mañana otra marcha convocada por la misma razón tuvo lugar en Oporto, que también movilizó a una gran cantidad de personas.

Hace 10 días, el Ejecutivo comenzó con las negociaciones para llevar a cabo dicha reforma que prevé la revisión de má de un centenar de artículos del Código del Trabajo, para después ser debatida en el Parlamento.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_4_854e2961df
California prohíbe a agentes de Inmigración ocultar su identidad
EH_UNA_FOTO_2_dd1045bd01
Funeral Kirk genera tensión y medidas extremas de seguridad
1141b960_0f47_11f0_a74f_d578722e9e63_jpg_bd442f3ecc
uscan impedir pena de muerte en caso de asesinato de CEO en EU
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_d0ef2eb221
América reacciona y rescata empate en el Gigante de Acero
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
EH_UNA_FOTO_5_ee29f77dd3
Tercer camión cae en socavón de CDMX en menos de un mes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Muere en accidente aéreo en García conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×