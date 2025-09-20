Miles protestan contra reforma de ley laboral en Portugal

Miles de personas se manifestaron para mostrar su rechazo a la propuesta de reforma laboral del Gobierno de Luís Montenegro, al alegar que esto limitará algunos de sus derechos como trabajadores.

Decenas cargaban con pancartas en las que se leían los meensajes "No al paquete laboral" o "Paquete laboral no tima con futuro de Portugal" por las calles de Lisboa.

También corearon reclamos como "el pueblo no aguanta, es la hora de actuar" y "la lucha es nuestro arma".

Una mujer de 44 años explicó que está en contra de la reforma porque puede provocar mayor precaridad en el país, cuando lo que se necesita es lo contrario.

"El paquete laboral tiene todo que ver con el crecimiento de la economía, pero no está pensando en las personas", recalcó.

Durante la mañana otra marcha convocada por la misma razón tuvo lugar en Oporto, que también movilizó a una gran cantidad de personas.

Hace 10 días, el Ejecutivo comenzó con las negociaciones para llevar a cabo dicha reforma que prevé la revisión de má de un centenar de artículos del Código del Trabajo, para después ser debatida en el Parlamento.

Comentarios