inter_congo_ebola_82510e2021
Ministerio de salud de Congo anuncia un nuevo brote de ébola

Hasta el momento, el único caso que ha sido confirmado es el de una mujer embarazada de 34 años en la localidad de Boulapé, al sur del país

  • 04
  • Septiembre
    2025

Este jueves, la República Democrática del Congo anunció un nuevo brote de ébola tras confirmarse un caso en la provincia de Kasai, al sur del país. Se trata del decimosexto brote en la historia de la nación centroafricana.

“Hasta la fecha, el informe provisional muestra 28 casos sospechosos y 15 muertes”, señaló Samuel-Roger Kamba, ministro de Salud, quien agregó que la tasa de letalidad, estimada en 53.6%, refleja la gravedad de la situación. Explicó que las cifras aún son preliminares y que la investigación continúa.

De acuerdo con las autoridades, los pacientes sospechosos y las muertes presentaron síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y hemorragia. Hasta ahora, el único caso confirmado corresponde a una mujer embarazada de 34 años en la localidad de Boulapé, Kasai.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que ha enviado expertos a la zona junto con el Equipo de Respuesta Rápida de Congo para reforzar la vigilancia epidemiológica, el tratamiento y la prevención, además de implementar controles de infección en centros de salud. También proporcionará equipo de protección personal, insumos médicos y material de laboratorio.

La OMS destacó que el país cuenta con inventario disponible de tratamientos y de la vacuna Ervebo contra el ébola, un virus altamente contagioso que se transmite por contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen.


