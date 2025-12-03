Muere bebé en incendio en Hong Kong; suman 159 muertos

El devastador incendio que consumió parte del complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, dejó ya 159 personas fallecidas, informaron este miércoles las autoridades de Hong Kong.

Entre las víctimas se encuentran un bebé de un año y residentes de hasta 97 años, en uno de los desastres más mortíferos de la ciudad en décadas.

La policía confirmó que la búsqueda de cuerpos dentro de siete de las ocho torres afectadas ha concluido, aunque unas 30 personas siguen desaparecidas, por lo que aún se inspeccionarán los montones de andamios de bambú caídos alrededor del complejo.

Obras de renovación, corrupción y fallas en alarmas bajo investigación

El incendio, que comenzó el miércoles y tardó dos días en ser controlado, ocurrió mientras el complejo estaba cubierto por andamios de bambú y redes verdes debido a trabajos de renovación.

Estudios preliminares indican que materiales de baja calidad y placas de espuma instaladas en las ventanas facilitaron la rápida expansión de las llamas.

Las autoridades informaron que seis personas fueron detenidas por presuntamente desactivar alarmas contra incendios durante las obras y por emitir declaraciones falsas al departamento de bomberos.

Esto se suma al arresto previo de 15 personas, mientras avanza una investigación por posible corrupción y negligencia en la ejecución del proyecto de renovación.

Alarmas que no sonaron y familias aún sin respuestas

Residentes aseguran que algunas alarmas no se activaron cuando el incendio estalló, aunque la magnitud real del fallo aún está por confirmarse.

Cabe señalar que la causa inicial del incendio sigue bajo análisis por parte de investigadores especializados.

De los 159 cuerpos recuperados, 19 permanecen sin identificar. Entre las víctimas se encuentran 10 trabajadoras domésticas migrantes, nueve indonesias y una filipina, así como un bombero que perdió la vida combatiendo las llamas.

Por su parte, el comisionado de policía, Joe Chow, afirmó que “el trabajo no ha terminado” y anunció nuevas revisiones en las zonas colapsadas, ante una indignación creciente por las condiciones del complejo y la gestión del proyecto de renovación.

Comentarios