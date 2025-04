Muere Betty Webb, última descifradora de códigos de Bletchley

Charlotte "Betty" Webb, una de las últimas descifradoras de códigos sobrevivientes de Bletchley Park, falleció a la edad de 101 años este lunes 31 de marzo, confirmó la Asociación del Cuerpo de Mujeres del Ejército Real.

La Asociación del Cuerpo Real de Mujeres del Ejército (WRAC) la describió como una inspiración para las mujeres en el ejército durante décadas, mientras que el CEO del Bletchley Park Trust, Iain Standen, destacó su legado imborrable tanto por su trabajo durante la guerra como por sus esfuerzos para mantener viva esa historia.

