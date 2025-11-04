Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EUA, a los 84 años

Dick Cheney, el conservador enérgico que se convirtió en uno de los vicepresidentes más poderosos y divisivos en la historia de Estados Unidos y un defensor destacado de la invasión de Irak, ha muerto a los 84 años.

Cheney, discreto pero firme, sirvió a presidentes que eran padre e hijo, liderando las fuerzas armadas como jefe de defensa durante la Guerra del Golfo Pérsico con el presidente George H.W. Bush antes de regresar a la vida pública como vicepresidente del hijo de Bush, George W. Bush.

Cheney fue, en efecto, el director de operaciones de la presidencia del joven Bush. Tuvo un papel, a menudo dominante, en la implementación de decisiones más importantes para el presidente y algunas de interés supremo para él mismo, todo mientras vivía con décadas de enfermedad cardíaca y, después de su mandato, un trasplante de corazón. Cheney defendió consistentemente las herramientas extraordinarias de vigilancia, detención e inquisición empleadas en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Años después de dejar el cargo, se convirtió en un objetivo del presidente Donald Trump, especialmente después de que su hija, Liz Cheney, se alzara como la principal crítica y examinadora republicana de los desesperados intentos de Trump por mantenerse en el poder después de su derrota electoral y sus acciones en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

En un anuncio televisivo para su hija, Cheney afirmó que "en los 246 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que representara una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump. Intentó robar la última elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo rechazaran. Es un cobarde".

En un giro que los demócratas de su época nunca podrían haber imaginado, Dick Cheney dijo el año pasado que votaría por su candidata, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales contra Trump.

Sobreviviente de cinco ataques cardíacos, Cheney pensó durante mucho tiempo que vivía con tiempo prestado y declaró en 2013 que ahora se despertaba cada mañana "con una sonrisa en mi rostro, agradecido por el regalo de otro día", una imagen extraña para una figura que siempre parecía estar en las barricadas.

Cheney, que vio su vicepresidencia definida por la era del terrorismo, reveló que había desactivado la función inalámbrica de su desfibrilador años antes por temor a que los terroristas enviaran remotamente a su corazón una descarga fatal.

Durante su tiempo en el cargo, la vicepresidencia dejó de ser un puesto ceremonial. En cambio, Cheney la convirtió en una red de canales secundarios desde los cuales influir en la política sobre Irak, terrorismo, poderes presidenciales, energía y otros pilares de una agenda conservadora.

Con una media sonrisa aparentemente permanente, los detractores la llamaban una mueca, Cheney bromeaba sobre su desmesurada reputación como manipulador sigiloso.

"¿Soy el genio malvado en la esquina que nadie ve salir de su agujero?" preguntó. "Es una buena manera de operar, en realidad".

Un defensor acérrimo de la invasión de Irak que se fue aislando cada vez más a medida que otros halcones abandonaban el gobierno, Cheney se equivocó en punto tras punto en la Guerra de Irak, sin perder nunca la convicción de que esencialmente tenía razón.

Alegó vínculos entre los ataques de 2001 contra Estados Unidos y el Irak previo a la guerra que no existían. Dijo que las tropas estadounidenses serían recibidas como liberadoras, pero no fue así.

Declaró que la insurgencia iraquí estaba en sus últimas etapas en mayo de 2005, cuando 1,661 miembros del servicio estadounidense habían sido asesinados, ni siquiera la mitad del total al final de la guerra.

Para sus admiradores, mantuvo la fe en un tiempo inestable, resuelto incluso cuando la nación se volvió contra la guerra y los líderes que la libraban.

Pero bien entrado el segundo mandato de Bush, la influencia de Cheney disminuyó, cercada por los tribunales o las realidades políticas cambiantes.

Los tribunales fallaron en contra de los esfuerzos que él defendió para ampliar la autoridad presidencial y otorgar un trato especialmente severo a los sospechosos de terrorismo. Sus posiciones belicistas sobre Irán y Corea del Norte no fueron completamente adoptadas por Bush.

Cheney operó gran parte del tiempo desde ubicaciones no reveladas en los meses posteriores a los ataques de 2001, separado de Bush para asegurar que uno u otro sobreviviera a cualquier ataque posterior contra el liderazgo del país.

Con Bush fuera de la ciudad en ese fatídico día, Cheney fue una presencia constante en la Casa Blanca, al menos hasta que los agentes del Servicio Secreto se lo llevaron en volandas, en una escena que el vicepresidente describió más tarde con efecto cómico.

Desde el principio, Cheney y Bush hicieron un extraño pacto, no hablado pero bien entendido. Dejando de lado cualquier ambición que pudiera haber tenido de suceder a Bush, a Cheney se le otorgó un poder comparable en algunos aspectos al de la presidencia misma.

Ese pacto se mantuvo en gran medida.

Dave Gribbin, un amigo que creció con Cheney en Casper, Wyoming, y trabajó con él en Washington, dijo una vez: "Está constituido de una manera para ser el tipo número dos definitivo. Es congénitamente discreto. Es notablemente leal".

Como lo expresó Cheney: "Tomé la decisión cuando me uní al presidente de que la única agenda que tendría sería su agenda, que no iba a ser como la mayoría de los vicepresidentes, tratando de averiguar cómo iba a ser elegido presidente cuando su mandato terminara".

Su inclinación por el secreto y las maniobras entre bambalinas tuvo un precio. Llegó a ser visto como un Maquiavelo susceptible orquestando una respuesta fallida a las críticas de la guerra de Irak. Y cuando disparó a un compañero de caza en el torso, cuello y cara con un disparo perdido de escopeta en 2006, él y su equipo tardaron en divulgar ese extraordinario giro de los acontecimientos.

El vicepresidente lo llamó "uno de los peores días de mi vida". La víctima, su amigo Harry Whittington, se recuperó y lo perdonó rápidamente. Los comediantes fueron implacables al respecto durante meses. Whittington murió en 2023.

Cuando Bush comenzó su búsqueda presidencial, buscó la ayuda de Cheney, un experto en Washington que se había retirado al negocio del petróleo. Cheney lideró el equipo para encontrar un candidato a la vicepresidencia.

Bush decidió que la mejor opción era el hombre elegido para ayudar con la elección.

Juntos enfrentaron una prolongada batalla postelectoral en 2000 antes de poder reclamar la victoria. Una serie de recuentos y desafíos judiciales, una tormenta que se gestó desde Florida hasta el tribunal más alto de la nación, dejó a la nación en el limbo durante semanas.

Cheney se hizo cargo de la transición presidencial antes de que la victoria fuera clara y ayudó a dar al gobierno un inicio suave a pesar del tiempo perdido. En el cargo, las disputas entre departamentos que competían por una mayor parte del presupuesto limitado de Bush llegaban a su escritorio y a menudo se resolvían allí.

En el Capitolio, Cheney cabildeó por los programas del presidente en los pasillos que había recorrido como un miembro profundamente conservador del Congreso y el número dos de la Cámara de Representantes republicana.

Abundaban las bromas sobre cómo Cheney era el verdadero número uno en la ciudad; a Bush no parecía importarle y él mismo hizo algunas bromas. Pero tales comentarios se volvieron menos apropiados más tarde en la presidencia de Bush, cuando claramente se afirmó por sí mismo.

Cheney se retiró a Jackson Hole, no lejos de donde Liz Cheney compró una casa unos años después, estableciendo residencia en Wyoming antes de ganar su antiguo escaño en la Cámara en 2016. Los destinos de padre e hija se acercaron también, ya que la familia Cheney se convirtió en uno de los objetivos favoritos de Trump.

Dick Cheney se unió a la defensa de su hija en 2022 mientras ella equilibraba su papel destacado en el comité que investigaba el 6 de enero con tratar de ser reelegida en el profundamente conservador Wyoming.

El voto de Liz Cheney para el juicio político de Trump después de la insurrección le valió elogios de muchos demócratas y observadores políticos fuera del Congreso. Pero esos elogios y el apoyo de su padre no evitaron que perdiera estrepitosamente en las primarias republicanas, una caída dramática después de su rápido ascenso al puesto número tres en el liderazgo de la Cámara de Representantes del Partido Republicano.

La política atrajo por primera vez a Dick Cheney a Washington en 1968, cuando fue becario del Congreso. Se convirtió en protegido del representante Donald Rumsfeld, republicano por Illinois, sirviendo a sus órdenes en dos agencias y en la Casa Blanca de Gerald Ford antes de ser ascendido a jefe de gabinete, el más joven de la historia, a los 34 años.

Cheney ocupó el puesto durante 14 meses, luego regresó a Casper, donde se había criado, y se postuló para el único escaño del estado en el Congreso.

En esa primera carrera para la Cámara, Cheney sufrió un leve ataque al corazón, lo que lo llevó a bromear que estaba formando un grupo llamado "Cardíacos por Cheney". Aún así, logró una victoria decisiva y ganó cinco mandatos más.

En 1989, Cheney se convirtió en secretario de Defensa con el primer presidente Bush y dirigió el Pentágono durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1990-91 que expulsó a las tropas de Irak de Kuwait. Entre los gobiernos de los dos Bush, Cheney dirigió Halliburton Corp., con sede en Dallas, una gran empresa de ingeniería y construcción para la industria petrolera.

Cheney nació en Lincoln, Nebraska, hijo de un trabajador del Departamento de Agricultura. Presidente de la clase senior y cocapitán de fútbol en Casper, fue a Yale con una beca completa durante un año, pero se fue con calificaciones reprobatorias.

Regresó a Wyoming, finalmente se inscribió en la Universidad de Wyoming y renovó una relación con su novia de la escuela secundaria, Lynne Anne Vincent, casándose con ella en 1964. Le sobreviven su esposa, Liz y una segunda hija, Mary.

