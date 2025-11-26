Cerrar X
Mueren 13 en incendio de edificios en Hong Kong

Un incendio de gran magnitud consumió varios edificios de un complejo habitacional en Hong Kong y dejó 13 muertos y más de 700 evacuados

  • 26
  • Noviembre
    2025

Trece personas murieron tras un devastador incendio que se propagó rápidamente por un complejo de apartamentos de gran altura en Hong Kong. Nueve de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que otras cuatro fallecieron posteriormente en el hospital, informaron los Servicios de Bomberos.

La emergencia obligó a la evacuación de unas 700 personas hacia refugios temporales, mientras las llamas consumían amplias secciones del conjunto habitacional ubicado en el distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios.

El fuego avanzó con ferocidad al encontrar combustible en un andamio de bambú y una red de construcción, elementos instalados en el exterior de los edificios por trabajos de renovación.

Estas estructuras ardieron con rapidez, generando una columna de humo y fuego visible a kilómetros.

Videos difundidos por medios locales mostraron al menos cinco torres envueltas en llamas, con fuego saliendo por múltiples ventanas mientras caía la noche.

Equipos de bomberos combatían las llamas desde camiones con escalera, sin lograr detener de inmediato su avance.

Un bombero murió entre las víctimas

Entre los fallecidos se encuentra un bombero, y otro miembro del cuerpo se encuentra hospitalizado por agotamiento por calor, informó el director del Departamento de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

Las autoridades recibieron múltiples reportes de personas atrapadas en los departamentos afectados, aunque aún no han proporcionado cifras exactas.

Residentes atrapados eran en su mayoría adultos mayores

Lo Hiu-fung, integrante del Consejo del Distrito de Tai Po, señaló a la televisora TVB que gran parte de los residentes atrapados eran personas mayores, lo que complicó su evacuación.

El incendio comenzó a media tarde y, conforme aumentaba su intensidad, los bomberos elevaron su nivel de gravedad a categoría 5, la más alta.

Decenas se quedaron sin hogar

Las autoridades habilitaron refugios temporales en la zona para las familias afectadas. Un residente, identificado solo como Wu, expresó su desesperación:

“He renunciado a pensar en mi propiedad. Verlo arder así fue realmente frustrante”, dijo a TVB.

Tai Po, una zona suburbana cercana a la frontera con Shenzhen, es conocida por el uso extendido de andamios de bambú, una técnica tradicional que el gobierno anunció que empezará a retirar gradualmente en proyectos públicos por razones de seguridad.


