Mueren 19 tras incendio de apartamento en Nueva York

Al menos 19 personas, incluidos nueve niños, murieron en un incendio en un apartamento del Bronx, uno de los peores siniestros en la historia reciente de la ciudad de Nueva York, informaron los bomberos el domingo.

El alcalde Eric Adams dijo que la cifra de fallecidos por el fuego era "horrenda".

El número de muertos fue confirmado por Stefan Ringel, asesor de Adams.

Más de 5 docenas de personas resultaron heridas y 13 de ellas continúan en estado crítico en el hospital, señaló Ringer. La mayoría de las víctimas enfrentaban dificultades por inhalación de humo, dijo Daniel Nigro, comisario de los bomberos de la ciudad en una conferencia de prensa horas antes esa tarde.

Según el Departamento de Bomberos municipal, aproximadamente 200 elementos acudieron al incendio del domingo en los apartamentos Twin Park, un edificio de 19 pisos en East 181st Street.

Según explicó una portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY), las llamas no se extendieron a otras viviendas, pero el humo se propagó por todo el edificio.

El FDNY dijo que al menos 31 personas resultaron heridas de gravedad y en imágenes distribuidas por varios medios y en las redes sociales pudo verse a multitud de personas, incluidos niños, siendo atendidos por los equipos de emergencias.

