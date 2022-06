Mueren 21 jóvenes en bar por causa desconocida

La policía sudafricana investigaba la muerte de al menos 21 personas en un club nocturno de la localidad costera de East London, hechos registrados la madrugada de ayer domingo.

Las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas eran menores de edad, algunos de apenas 13 años.

No estaba claro qué había provocado la muerte de los jóvenes, que al parecer asistían a una fiesta para celebrar el final de los exámenes escolares de invierno.

Los cuerpos estaban tirados en mesas y sillas sin signos visibles de violencia, según el diario local Daily Dispatch.

"En este momento no podemos confirmar la causa de la muerte. Vamos a realizar las autopsias tan pronto como sea posible para establecer la causa probable de la muerte", indicó Siyanda Manana, portavoz del departamento de salud.

El ministro de Policía, Bheki Cele, dijo que las edades de las víctimas oscilaban entre los 13 y los 17 años, lo cual plantea dudas sobre por qué se servía alcohol a los menores de edad.

El presidente Cyril Ramaphosa expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos.

El propietario del club, Siyakhangela Ndevu, dijo a medios locales que había recibido un aviso para acudir al lugar el domingo por la mañana.

"Aún no tengo claro lo que ocurrió de verdad, pero cuando me llamaron por la mañana me dijeron que el lugar estaba demasiado lleno y que algunas personas intentaban abrirse paso a la taberna.