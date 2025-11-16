Cerrar X
Mueren 32 mineros en derrumbe de mina de cobalto en el Congo

Al menos 32 mineros artesanales murieron tras el derrumbe de un puente en una mina de cobalto ubicada en Kalando, en la provincia de Lualaba,

Al menos 32 mineros artesanales murieron tras el derrumbe de un puente en una mina de cobalto ubicada en Kalando, en la provincia de Lualaba, al sur de la República Democrática del Congo, informaron fuentes gubernamentales este domingo.

El ministro provincial del Interior, Roy Kaumba Mayonde, detalló que los cuerpos fueron recuperados luego de que un puente que cruzaba un tramo inundado cediera. Las operaciones de búsqueda continúan, debido a que podría haber más víctimas atrapadas.

Las autoridades habían prohibido el acceso a la instalación por los riesgos de derrumbe provocados por las fuertes lluvias; sin embargo, mineros irregulares forzaron la entrada, lo que terminó en tragedia cuando la estructura colapsó.

Un informe del organismo estatal SAEMAPE, señala que el derrumbe se produjo en medio de un movimiento de pánico causado por militares presentes en la zona, lo que provocó que los mineros cayeran y se amontonaran, dejando múltiples heridos y fallecidos.

Arthur Kabulo, coordinador provincial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó que más de 10,000 mineros artesanales trabajaban en Kalando, cuya suspensión fue anunciada este domingo.

La República Democrática del Congo produce más del 70% del cobalto mundial, un metal clave para baterías de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos.

Aunque gran parte proviene de minas industriales, se estima que más de 200,000 personas laboran en sitios ilegales donde los riesgos son constantes.


