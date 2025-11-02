Cerrar X
AP_25306477014808_d3eae8df47
Internacional

Mueren 5 montañistas en Italia tras ser alcanzados por un alud

Cinco montañistas alemanes murieron tras ser alcanzados por un alud de nieve en el Tirol del Sur, en el norte de Italia, informaron los rescatistas

  • 02
  • Noviembre
    2025

Cinco montañistas alemanes murieron tras ser alcanzados por un alud de nieve en el Tirol del Sur, en el norte de Italia, informaron los rescatistas este domingo

Tres víctimas —dos hombres y una mujer— ya habían sido recuperadas sin vida el sábado, mientras que los cuerpos de otras dos personas desaparecidas, un hombre y su hija de 17 años, fueron encontrados el domingo por la mañana.

"Habían sido arrastrados a la parte inferior del barranco donde ocurrió la avalancha. Los equipos de rescate ahora están regresando al valle, considerando también el empeoramiento de las condiciones meteorológicas a gran altitud", indicó el portavoz del rescate alpino, Federico Catania.

Los montañeros, todos alemanes, fueron alcanzados por la avalancha alrededor de las cuatro de la tarde del sábado cuando escalaban cerca de la cima Vertana, en las montañas de Ortles, a una altitud de más de 3.500 metros (11.500 pies). Se desconoce por qué los escaladores aún estaban en camino a esa hora relativamente tarde, dijeron los rescatistas

Según la información inicial, los escaladores iban en tres grupos y viajaban de manera independiente entre sí. Dos hombres sobrevivieron al accidente y fueron trasladados en helicóptero a un hospital en la cercana ciudad de Bolzano.

El Tirol del Sur es una región popular para el alpinismo entre los turistas alemanes. El pico más alto de la región es el Ortles, que se eleva 3905 metros.

Los accidentes en aludes son un problema persistente en los Alpes italianos. El país registra uno de los promedios anuales de muertes más altos en un período de 10 años entre las principales naciones de esquí. Las víctimas son a menudo esquiadores o ciclistas de montaña.

Algunos análisis sugieren que el número de accidentes ha aumentado en los últimos años, posiblemente debido a que más personas se dirigen a áreas remotas inmediatamente después de una nevada reciente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

suiza_alpes_pueblo_d8eadcff65
Evacúan pueblo suizo tras desprendimiento de hielo en los Alpes
EH_UNA_FOTO_2025_05_25_T092258_722_ecc47c9b34
Hallan cinco cadáveres en glaciar de los Alpes Suizos
inter_nepal_c4cdb97546
Nepal aumenta un 36% precio de permisos para escalar el Everest
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_03_T144429_075_3d57314022
Fallece la actriz Diane Ladd, madre de Laura Dern, a los 89 años
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T144419_466_e683773855
Gobernador confirma motivo de renuncia de secretario de Finanzas
G42_Yy_Uq_W8_A_Aa_Try_735645fab5
Enfrentamiento en Puebla deja tres policías muertos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×