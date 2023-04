Mueren dos trabajadores en aeropuerto John F. Kennedy

Dos trabajadores murieron en un accidente de construcción en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, dijeron las autoridades la tarde de este lunes.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que administra el aeropuerto, dijo que los dos trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros de construcción alrededor de las 11 a.m.

At approximately 11:08 a.m. today, PAPD received a report of two workers trapped under construction rubble at JFK International Airport. PAPD ESU, FDNY and EMS responded to the scene. Both workers have been confirmed dead. (1/2)