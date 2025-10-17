Mueren ocho jugadores afganos en bombardeos de Pakistán

La Junta de Críquet de Afganistán (ACB) denunció que ocho jugadores nacionales murieron durante los bombardeos realizados por el Ejército de Paquistán en el sur de Afganistán.

Dichos bombardeos se produjeron cerca de la Línea Durand, pese al alto el fuego vigente entre ambos países.

De acuerdo con el portavoz de la junta afgana, Nasim Sadat, los ataques mataron a los jugadores nacionales en el distrito de Urgon, mientras ellos estaban como invitados junto a sus amigos".

De acuerdo con un comunicado difundido por la propia junta en su cuenta de X, tres cuerpos han sido identificados, mientras que otros ocho resultaron heridos.

La ACB añadió que en señal de respeto a las víctimas, Afganistán se retirará del próximo torneo triangular internacional de críquet con Pakistán, previsto para finales de noviembre.

El jugador de la selección nacional afgana de críquet, Fazal Haq Farooqi, condenó el ataque en su cuenta de X, al calificarlo de "crimen atroz e imperdonable" y pidió justicia por las víctimas.

Hasta el momento, las Fuerzas Armadas de Pakistán no se han pronunciado al respecto.

Este ataque ocurre en medio de un frágil alto al fuego entre ambos países, y en vísperas de las negociaciones previstas para este sábado en Doha, según informó el canal afgano TOLOnews.

Además, los bombardeos también ocurren tras días de enfrentamientos fronterizos en varias provincias del este y sur de Afganistán, que han dejado decenas de víctimas civiles y elevado la tensión entre Kabul e Islamabad.

De acuerdo con la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), los enfrentamientos transfronterizos con Pakistán esta semana han dejado 462 víctimas civiles, entre ellas 37 muertos y 425 heridos.

