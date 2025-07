Mueren tres tras explosión en instalación policial de LA

Una violenta explosión sacudió el viernes por la mañana una instalación de entrenamiento de las fuerzas del orden de Los Ángeles y estaba siendo investigada como un posible accidente de entrenamiento, dijeron las autoridades.

La explosión se reportó alrededor de las 7:30 horas en la Instalación de Entrenamiento Biscailuz, dijo la portavoz del departamento de policía del condado de Los Ángeles, Nicole Nishida. Señaló que tres miembros del departamento murieron.

I just spoke to @USAttyEssayli about what appears to be a horrific incident that killed at least three at a law enforcement training facility in Los Angeles.



Our federal agents are at the scene and we are working to learn more. Please pray for the families of the sheriff’s…