Muestra Kim Jong-un lanzamiento de misil a su hija

De acuerdo con medios de comunicación de Norcorea, Kim miró el lanzamiento del misil balístico intercontinental con su esposa Ri Sol Ju, y 'su querida hija'.

Corea del Norte ha presentado a la poco conocida hija de su mandatario Kim Jong Un en un lugar de lanzamiento de misiles, atrayendo la atención sobre un miembro de la cuarta generación de la familia que ha gobernado Corea del Norte durante más de siete décadas.



Los medios de comunicación estatales de Corea del Norte reportaron el sábado que Kim había observado el lanzamiento de su nuevo tipo de misil balístico intercontinental con su esposa Ri Sol Ju, su “querida hija” y otros funcionarios el día anterior. Kim dijo que el lanzamiento del misil Hwasong-17 —el misil con capacidad nuclear de mayor alcance de Corea del Norte— demostraba que tiene un arma fiable para contener las amenazas militares de Estados Unidos.



El principal periódico, Rodong Sinmun, también publicó una serie de fotos de Kim observando el misil desde la distancia con su hija. Otras fotos la mostraban con el pelo recogido, vestida con una chaqueta blanca y un par de zapatos rojos mientras caminaba de la mano de su padre junto a un enorme misil sobre un camión de lanzamiento.



Es la primera vez que los medios de comunicación estatales de Corea del Norte mencionan a la hija o hacen públicas sus fotos. La Agencia Central de Noticias de Corea no proporcionó más detalles sobre ella, como su nombre y su edad.



Gran parte de la vida privada de Kim sigue siendo desconocida. Pero los medios surcoreanos informaron que Kim se casó con Ri, una excantante, en 2009, y que la pareja tiene tres hijos que nacieron en 2010, 2013 y 2017.



No se sabía a cuál de ellos llevó Kim al lugar del lanzamiento. Pero en 2013, tras un viaje a Pyongyang, la estrella retirada de la NBA Dennis Rodman declaró al periódico británico The Guardian que él y Kim pasaron un “rato relajado junto al mar” con la familia del gobernante y que sostuvo a la hija pequeña de Kim, llamada Ju Ae.



La identidad de los hijos de Kim es una fuente de interés en el exterior, ya que el gobernante, de 38 años, no ha designado públicamente a un heredero.



Cuando desapareció de la escena pública durante un largo periodo en 2020 en medio de rumores no confirmados sobre su estado de salud, los medios de comunicación de todo el mundo se volvieron locos por saber quién era el siguiente en la línea de mando de un país empobrecido pero con armas nucleares. Muchos observadores dijeron entonces que la hermana menor de Kim, Kim Yo Jong, dirigiría el país si su hermano quedaba incapacitado.



La familia Kim ha gobernado Corea del Norte desde que el abuelo de Kim, Kim Il Sung, fundó el país en 1948. El llamado linaje Paektu de la familia, que lleva el nombre de la montaña más sagrada de Corea del Norte, sólo permite a los miembros directos de la familia gobernar el país.





“Es demasiado pronto para inferir nada sobre la sucesión dentro del régimen de Kim”, señaló Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha de Seúl. “Sin embargo, incluir públicamente a su esposa y a su hija en lo que Kim considera una prueba de misiles históricamente exitosa asocia el negocio familiar de gobernar Corea del Norte con los programas de misiles de la nación”.



“Esto puede ser un intento de compensar los pocos logros económicos que tiene Kim para apoyar su legitimidad interna”, señaló Easley.



El analista Cheong Seong-Chang, del Instituto privado Sejong de Corea del Sur, dijo que si Kim sigue llevando a esta hija a eventos públicos clave, eso podría ser una señal de que se convertirá en la sucesora de Kim.



“Bajo el sistema de Corea del Norte, los hijos de Kim Jong Un tendrían el estatus de príncipe o princesa, como en una dinastía. Como el periódico Rodong Sinmnum publicó la foto de la hija, que se parece tanto a Kim Jong Un y a Ri Sol Ju... no tiene más remedio que vivir una vida especial”, dijo Cheong.



Otros observadores señalan que el hecho de que Kim llevara a su familia al lugar de la prueba de misiles indicaba que confiaba en el éxito del lanzamiento del arma, o que podría haber intentado proyectar una imagen de líder normal que incluye a su familia en sus asuntos.



La revelación de la hija de la familia Kim ha tomado por sorpresa a muchos observadores.



No fue hasta 2010 cuando Kim, que entonces tenía 26 años, fue mencionado públicamente por primera vez en los medios de comunicación estatales cuando asumió una serie de altos cargos antes de heredar el poder tras la muerte de su padre, Kim Jong Il, al año siguiente. Kim Jong Il también tenía 31 años cuando ganó un puesto clave en el Partido de los Trabajadores en 1973, un nombramiento considerado como un paso clave en el camino para suceder a su padre Kim Il Sung. La posición de Kim Jong Il como sucesor se hizo pública en el congreso del partido en 1980.



Pero Cheong dijo que en 1992, Kim Jong Il dijo en privado a sus asociados que Kim Jong Un, el tercero y más joven de sus hijos, le sucedería. Cheong dijo que la tía de Kim y su marido, que habían desertado a Estados Unidos, le dijeron que en el cumpleaños número 8 de Kim Jong Un se interpretó una canción que lo alababa, y que Kim Jong Il dijo que Kim Jong Un sería su sucesor.



“Es posible que Kim Jong Un tenga como sucesora a su hija, que es la que más se parece a él en su opinión”, dijo Cheong.

Con información de AP.