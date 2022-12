Mujer muere súbitamente haciendo sentadillas en un gimnasio

Una joven mujer de 28 años falleció de manera repentina mientras se encontraba haciendo ejercicios de flexiones con una pesa en un gimnasio de Ecuador

Ecuador.- Una mujer de 28 años de edad, falleció de forma súbita mientras se encontraba realizando una serie de ejercicios al interior de un gimnasio.



Los hechos ocurrieron en un establecimiento situado en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia El Oro, en Ecuador.



La ahora fallecida, fue identificada como Betsy Dayana Jaramillo Ramírez, quien desafortunadamente perdió la vida durante una serie de flexiones con una pesa.



El las crudas imágenes se puede apreciar como la joven aparentemente realiza con completa normalidad sus ejercicios, cuando repentinamente se percibe una disminución en la intensidad de los movimientos.



Posteriormente y de forma completamente inesperada, la mujer se desplomó en instantes en medio de una muerte que se presume fue instantánea.



Acto seguido, los deportistas que se encontraban presentes en el lugar se apresuraron a auxiliarla, por desgracia, aquello no fue suficiente pues ella no logró reincorporarse.



No mucho tiempo después, Betsy Dayana fue trasladada a un centro médico para recibir atención de urgencia, pero el personal de la clínica no pudo hacer mucho por ella pues ya no contaba con signos vitales.



De momento, según los informes de la prensa local las causas de la muerte son aún desconocidas.



Así mismo, se dio a conocer que Betsy Dayana era una usuaria recurrente de aquel recinto de ejercicios.