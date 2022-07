Mujer se vuelve rica por matar piojos en Nueva York

Cuando mejor le va, Edith llega a ganar hasta 5 mil dólares al día.

En busca del "sueño americano", Eliana Edith Ortega salió de Ecuador acompañada de su hija de 8 años.

Al llegar a Nueva York en 2014, Edith reveló que tuvo que tener hasta tres trabajos para poder sobrevivir junto a su hija y sin saber inglés.

Edith lloraba todos los días, se sentía desmotivada y estaba a punto de rendirse, pero ver a su hija le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante.

Como una luz al final del túnel, Edith entró a trabajar en una empresa que ofrecía el servicio de matar piojos en las escuelas.

"Si me sorprendí. Me sorprendí porque nunca me había imaginado que era un trabajo. Y también pensaba igual que todo el mundo piensa aquí, ¿en Estados Unidos hay piojos?", relató Edith en entrevista para Univision41.

Y de un momento a otro, Edith comenzó a ganar ¡miles de dólares! en un solo día.

Así que decidió abrir su propia empresa dedicada a matar piojos, dice que cobra 500 dólares por persona y ahora gana el triple de lo que obtenía en sus anteriores empleos.

Edith motivó a las madres solteras a no rendirse y a luchar por alcanzar las metas que se propongan.

"Sí se puede y las madres latinas somos guerreras, somos luchonas, entonces sí se puede, se puede con esfuerzo, con dedicación, con enfoque, con visualización, sí", motivó Edith.

Con información de info7.mx