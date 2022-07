Mujer termina en hospital por recoger un dólar del piso

Una mujer de Estados Unidos tuvo que ser ingresada a un hospital debido a que sufrió un colapso después de recoger un billete en un estacionamiento afuera de una sucursal de comida rápida.

A través de sus redes sociales, Renée Parsons contó su experiencia y los síntomas que experimentó minutos después de haber recogido el billete.

Cabe señalar que Justin también sufrió síntomas, esto debido a que Parsons tomó el brazo de su marido con el mismo brazo con el que tomó el billete, a lo cual el sujeto comenzó a sentir un entumecimiento en los labios y posteriormente le salió un sarpullido.

Una vez que la mujer fue internada en un hospital, sus síntomas tardaron alrededor de tres a cuatro horas en disminuir, cabe señalar que los médicos la dieron de alta por "sobredosis accidental de drogas", sin embargo hasta ahora no se ha confirmado cual fue la razón exactamente de la reacción de Renée al haber tenido contacto con el billete.

Según Justin y Parsons, el dólar pudo haber tenido fentanilo, lo cual pudo provocar que ella tuviera una reacción adversa, sin embargo los expertos desechan esta teoría debido a que Parsons no tuvo que ser revivida, además de que pruebas preliminares no revelaron ninguna droga en su sistema.

Igualmente, un vocero del hospital agregó que no encontraron ningún residuo de medicamento en el billete.

Por su parte, Rebecca Donald, experta en fentanilo en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, informó que los síntomas que presentó la chica no indicaban envenenamiento por fentanilo, y aseguró que incluso si el billete hubiese estado contaminado con dicho narcótico, se hubiera requerido más que contacto piel con piel para causar una sobredosis.

"La moraleja es: no me importa si es un billete de 20 o de 100 dólares, no lo toques!!!", advirtió Renée en sus redes.