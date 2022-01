Mujer tira a la basura cenizas de su marido; la maltrataba

A través de redes sociales se viralizó un vídeo en el que se observa a una mujer quien tira una bolsa con cenizas, quien asegura son las de su marido, ya que supuestamente la maltrato.

La mujer fue identificada como Marsha Widener de Oklahoma, Estados Unidos, quien grabó el momento en el que se da el suceso.

Supuestamente los restos en polvo son de Donald Lee Widener, su difunto esposo.

"Su familia no lo quiere. Su hermano no lo quiere cerca, sus hijos no lo quieren. Condujo un camión de basura y la recogió para las empresas, así que lo enviaremos de vuelta al vertedero", aseguró la señora.